Погода в последнюю неделю года вызвала бурные споры среди шымкентцев

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Погода в Шымкенте на Новый год
коллаж Otyrar.KZ

Погода в последнюю неделю года вызвала бурные споры среди шымкентцев. В социальных сетях разгорелись дискуссии о новогодней температуре в самом теплом городе страны. Тем более, что не только простые горожане, погодные информеры тоже, похоже, не могут договориться.

Понятно, что о вероятности снега при очень плюсовой температуре и речи не ведется. Но вот будет ли столбик термометра в новогоднюю ночь стремиться к нулю — большой вопрос.

Наш информационный портал Otyrar.KZ собрал все недельные прогнозы, опубликованные в интернете. В принципе, можно вывести среднюю температуру, в любом случае Новый год в Шымкенте о очередной раз будет теплым.

Погода от Яндекс. Погода
Погода от Яндекс. Погода
Погода от Гисметео
Погода от Гисметео
Погода от Гугл. Погода
Погода от Гугл. Погода
Погода от Майл.ру
Погода от Майл.ру
Погода от Навигатор
Погода от Навигатор

В принципе, четыре из пяти информеров сходятся в одном — зима нас порадует снегом в среду 27 декабря. Это будет единственный на неделе зимний день. Правда, большинство «погодников» при этом обещают хорошую плюсовую температуру.

Четверг 28 декабря вообще противоречивый — разные метеостанции предлагают от плюс трех до плюс 13 градусов в Шымкенте днем.

Воскресенье 31 декабря единодушно будет солнечным с температурой от 6 до 10 градусов выше ноля. Как, впрочем, и первый день нового года. 1 января 2018 года синоптики обещают от семи до 13 градусов тепла.

С наступающим!

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