Погода в последнюю неделю года вызвала бурные споры среди шымкентцев. В социальных сетях разгорелись дискуссии о новогодней температуре в самом теплом городе страны. Тем более, что не только простые горожане, погодные информеры тоже, похоже, не могут договориться.

Понятно, что о вероятности снега при очень плюсовой температуре и речи не ведется. Но вот будет ли столбик термометра в новогоднюю ночь стремиться к нулю — большой вопрос.

Наш информационный портал Otyrar.KZ собрал все недельные прогнозы, опубликованные в интернете. В принципе, можно вывести среднюю температуру, в любом случае Новый год в Шымкенте о очередной раз будет теплым.

В принципе, четыре из пяти информеров сходятся в одном — зима нас порадует снегом в среду 27 декабря. Это будет единственный на неделе зимний день. Правда, большинство «погодников» при этом обещают хорошую плюсовую температуру.

Четверг 28 декабря вообще противоречивый — разные метеостанции предлагают от плюс трех до плюс 13 градусов в Шымкенте днем.

Воскресенье 31 декабря единодушно будет солнечным с температурой от 6 до 10 градусов выше ноля. Как, впрочем, и первый день нового года. 1 января 2018 года синоптики обещают от семи до 13 градусов тепла.

С наступающим!