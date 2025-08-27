Маслихат Шымкента обсудил дороги, кадры и планы развития города

В Шымкенте прошла 28-я сессия городского маслихата. Новые назначения, отчёты акимов и обсуждение планов. Руководители районов рассказали: инфраструктура и социальные вопросы постепенно решаются.

Начали сессию с кадровых изменений. Первый заместитель акима города — Айдын Каримов. Он уже работал в акимате два года заместителем. Теперь — повышение. На этом посту он сменил Куаныша Асылова.

Назначен и новый замакима — Арман Сабитов. Ранее он возглавлял Сайрамский район. В городской администрации ему предстоит курировать новое направление.

Дальше — отчёты акимов районов. Главная тема — дороги. В Абайском районе обещают полностью заасфальтировать все улицы уже к концу 2025 года.

Шакир Султанхан, аким Абайского района: «На сегодняшний день асфальт уложен уже на более чем 100 улицах. Всего их 429, протяжённостью 350 километров. Сейчас заасфальтировано 59%. К концу года показатель будет 100%».

После отчётов депутаты обсудили каждое направление работы. В итоге — полная поддержка.

Айдын Каримов, первый заместитель акима города Шымкент: «Нерешённых вопросов ещё много. Наша главная задача — повысить качество жизни горожан. До конца года у нас есть чёткий план, и мы намерены его выполнить».

Следующая сессия запланирована на декабрь. Депутаты утвердят бюджет и рассмотрят планы на 2026-й. А в сентябре состоится внеочередное заседание.