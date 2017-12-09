Расширяются возможности программы «RIC ON EXPORT»

В рамках реализации программы RIC ON EXPORT, 7 декабря 2017 года заключен меморандум о сотрудничестве между ТОО «Региональный инвестиционный центр «Онтустiк» и международной онлайн B2B торговой площадкой Zoodel.

Ключевая цель сотрудничества — развитие розничного экспорта продукции товаропроизводителей ТОО «РИЦ «Онтустiк» через мобильное приложение ZoodMall Kazakhstan.

Данная платформа дает возможность реализовывать продукцию на лучших международных онлайн площадках с объемом около 300 миллионов потенциальных покупателей. Сотрудничество с АО «Казпочта» позволяет также доставлять продукцию заказа практически в любой регион мира и РК.

Для реализации условий меморандума, планируются первые размещения продукции 50 предпринимателей на B2B площадке Zoodel, разработка специализированных страниц предприятий на 5 языках, а также организация доступа к тендерной информации зарубежных стран, услуги по проверке продуктов и верификации идентичности покупателей, безопасные платежи, услуги доставки продукции и другие.

Следует отметить, что в рамках Программы развития экспортного потенциала сельхозтоваропроизводителей «RIC ON EXPORT» Региональным инвестиционным центром «Онтустiк» планируется оказание дополнительной поддержки в вопросах изучения рынков и ценообразования для эффективного продвижения продукции на целевых рынках Шелкового пути, а также открытие уголка экспортера совместно с Zoodel.

Напомним, что на церемонии открытия торгового плодоовощного оптово-розничного комплекса «Фудсиб», в городе Новосибирск, между акиматом Южно-Казахстанской области и оптово-розничным комплексом «Фудсиб» города Новосибирск был подписан меморандум о сотрудничестве. В настоящее время, сформирована рабочая группа для оказания поддержки и комплексных услуг, профинансированных сельхозтоваропроизводителей в организации экспорта продукции в Российскую Федерацию.