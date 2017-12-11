Щепки продолжают лететь

В нашем городе продолжают безжалостно и по-варварски уничтожать деревья.

Накануне за нашим домом сначала просто, как я считаю, криворукие работники в оранжевых жилетах «произвели» безалаберную и неумелую обрезку многолетнего дерева. Отчего оно приобрело унылый и жалкий вид.

Дерево у нас такое одно. Большое, развесистое, давало тень жильцам с первого по четвертый этажи. Сначала я подумала, что, возможно, это оправдано. И дерево еще оживет и зацветет. Авось, восстановится само, после столь безжалостного отношения. Каково же было мое удивление, когда сегодня те же работники вернулись на место своего, так сказать, преступления. Для того, чтобы… спилить его полностью!

Хорошее красивое дерево. Спиленный ствол, в диаметре не меньше 70 см, был абсолютно здоров, никакой трухи и гнили внутри не было. То есть дерево не представляло угрозы ни для жителей, ни для автомобилей. Для чего это было сделано?

Один из рабочих ответил, смутившись и впопыхах, что это задание акимата и что один из жильцов подал жалобу, что боится за свой автомобиль. Мне хотелось плакать. Что ожидает нас летом? Адское пекло. Была надежда, что это прекрасное дерево разрастется еще больше и покроет нас своей тенью. Но теперь это просто невозможно. Вот так в один миг взять и уничтожить то, что радовало людей и росло годами.

Так жаль, что город наш меняет свой облик. И облик этот меняется не в лучшую сторону, превращаясь в город из бетона, степь, пустыню. Почему некоторым людям абсолютно наплевать на это?

Но, к сожалению, на этом история не закончилась. Спустя минут 20 я увидела, как к «оранжевым жилетам» подходит незнакомый мужчина, наблюдавший за всем процессом со стороны и иногда дававший орудующему бензопилой дельные советы по черному распилу толстого ствола и расплачивается с ними синими купюрами и благодарит за хорошо сделанную работу. Отсюда появляются догадки, что оранжевые работники работают не по заданию акимата, а по частному заказу за отдельную плату. И акимат не может об этом не знать.

Автор: Иванова Анна.