В Шымкенте массово вырубили деревья. За одну ночь город лишился более ста зеленых насаждений. Случилось это по улице Гагарина. От рощи между многоэтажками остались только следы лесорубов, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

В городском отделе озеленения и лесного хозяйства сообщили, что заявки на срубку деревьев в этом районе не поступало. Здоровые карагачи и тополя, по словам специалистов, уничтожили незаконно. Кто теперь за это ответит?

Это старый район мегаполиса. И славится он тенистыми дворами. Правда, один из них лишился сразу всех деревьев. От настоящей рощи между многоэтажками остались только пеньки и дрова. Под бензопилу отправили тополя, карагачи и декоративные насаждения. За одну ночь роща превратилась в пустырь: уничтожены 129 деревьев. От такого пейзажа жители обомлели. Ведь для них зелёные насаждения в буквальном смысле были глотком свежего воздуха. Дома находятся у оживленной магистрали.

«В 74 году этот дом был выстроен, и мы все, я была 18-летней, мы все с бабушками, дедушками сажали эти деревья. Мы за ними ухаживали. Я лично вот эти топольки, которые росли, я палочки подкладывала, чтобы быстрее выросли. Это кислород нам. Мы даже не слышали, как они пилили», — говорит Светлана Ирсалиева, жительница г. Шымкента.

Люди уверены, массовой вырубкой освободили место для строительства бизнес-объекта. Ранее появился хозяин территории и обещал построить здесь спортивный комплекс. Только жильцы недоумевают, как земля могла оказаться в частных руках, если несколько лет назад на эту территорию около домов они оформили кондоминимум.

«25 лет в этом доме живу. А теперь происходит настоящее беззаконие. Если тут что-то построят, мы покой потеряем. У нас много детей, стариков, где нам отдыхать?«, — говорит Есболган Тойшиев, житель г. Шымкента.

В городском отделе озеленения и лесного хозяйства заверили, что разрешения на вырубку деревьев никому не давали. Сделали это, по словам специалистов, незаконно. Ущерб от вырубки составил более 4 млн тенге.

«Это первый раз, когда массово так срубили, без разрешения. Сумма ущерба подсчитана, она составила в общем 4 миллиона 13 тысяч тенге. В данный момент, все материалы собраны и отправлены в РОВД Абайского района для передачи материалов в суд», — говорит Нурсултан Есейтханов, руководитель отдела озеленения и развития лесного хозяйства.

Виновнику также придется посадить 6450 новых деревьев. Если ни на этом участке, то в радиусе одного километра. Затем 3 года присматривать за ними и поливать. Если саженцы не приживутся, то снова начать озеленять город. В полиции сообщили, что личность главного лесоруба установлена. Но комментировать инцидент там пока отказались. Тем временем люди установили дежурство, чтобы небольшое количество оставшихся деревьев снова ни пустили под пилу. А за землю они намерены бороться уже в суде.