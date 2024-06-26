Прошу помощи! Дереву!

Да простит меня Бог, что страдания деревьев порой ставлю выше, чем людские проблемы, но человек почти всегда может попросить о помощи, а дерево нет.

Очередной «порядок» наведен на площадках перед частными заведениями, в итоге –

деревья залиты асфальтом «по уши». Одно уже гибнет – это видно… Признаюсь, не

решилась обратиться к хозяевам: нет полномочий, да и просто побоялась негатива в свой адрес. Но я написала на официальный адрес электронной почты руководителей района Туран – ответов нет. Посему надеюсь на печатный глас.

Я – простой гражданин, люблю свой город, и прошу освободить деревья из асфальтового плена. Деревья пока еще растут на улице Гагарина, дом 147/5, у ресторана «Аура». И второй адрес – улица Гагарина, 143, на автомойке.

Наталья Бегишева, врач