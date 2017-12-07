Шокирующие финансовые предсказания крупнейшего банка на 2018 год

Шокирующие предсказания Saxo Bank: 2018 год продемонстрирует настоящие взлеты и падения после затишья в 2017.

Сегодня Saxo Bank, специалист в области онлайн торговли и инвестиций, опубликовал 10 «Шокирующих Предсказаний» на 2018 год. Они относятся к маловероятным, но недооценённым событиям, из-за которых финансовые рынки может накрыть ударной волной, если пророчества сбудутся.

Эти предсказания не являются официальным рыночным прогнозом Saxo на 2018 год, но предупреждают о возможном заблуждении инвесторов, которые, как правило, оценивают вероятность наступления данных событий всего в один процент.

«Мы публикуем «Шокирующие предсказания» уже больше десяти лет и считаем список этого года одним из лучших за всё время, ведь он заставляет мыслить за рамками общепринятого. Важно то, что «Шокирующие прогнозы» не следует рассматривать как официальные прогнозы Saxo, речь об исключительных событиях и движениях рынка с огромным потенциалом для разрушения общепринятых взглядов», — комментирует главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

«Год назад многие думали, что 2017 год будет очень изменчивым из-за казавшегося невозможным восхождения Трампа и шокирующего Brexit. Вместо этого нас ждал год поразительно спокойного плавания, в котором даже высокорисковые активы не были задеты штормом. Но в 2018 году маятник снова качнётся в сторону очевидных рисков, ведь ирония длительных периодов спокойствия и беспечности на рынках активов в том, что они сеют зерно будущей волатильности, так как инвесторы недооценили риски маловероятных событий и поставили на кон всё, понадеявшись на продолжение этого цикла, — отмечает главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди. — Тем не менее, наши предсказания на следующий год связаны не только с обеспокоенностью обвала рынка. Мы называем шокирующим всё, начиная от потери Центральными банками политики, дающей им преимущество, нового политического кризиса в ЕС, и заканчивая подрывом статуса доллара США, как резервной валюты со стороны Китая, и новым политическим источником, который бьёт ключом в Южной Африке. Дело не в том, правда это или нет. Наша задача в том, чтобы спровоцировать обсуждение и размышления о возможных шокирующих направлениях развития ситуации в переломные моменты, которые неизбежно принесёт 2018 год».

«Шокирующие прогнозы на 2018 год» доступны здесь , и вот их полный список:

1. ФРС США теряет независимость, поскольку Министерство финансов принимает ответственность на себя

В преддверии промежуточных выборов в Конгресс США республиканцы и демократы соревнуются в популизме при полном отсутствии бюджетной дисциплины и сокращении налогов Республиканской партией, что приводит к значительному падению уровня доходов и, в будущем, к погружению страны в рецессию. Слабая экономика, повышенные процентные ставки и инфляция не оставят Федеральной резервной системе выбора в области денежно-кредитной политики. Из ФРС делают козла отпущения и обвиняют в допущении низких экономических показателей, паники на рынке облигаций и роста неравенства. Министерство финансов США вновь, как и после Второй мировой войны, берет бразды правления в свои руки и ограничивает доходность долгосрочных государственных облигаций на уровне 2,5 % после резких скачков доходности.

2. Банк Японии вынужден отказаться от контроля кривой доходности

Политика контроля кривой доходности, реализуемая Банком Японии, зависит от гибких мировых процентных ставок и низкой доходности, а в 2018 году рассчитывать на них просто нецелесообразно. По мере роста инфляции увеличатся и доходы, что приведет к катастрофическому падению курса иены. В итоге Центробанку придётся обратиться к мерам количественного смягчения, но не раньше, чем курс доллара к йене достигнет 150, после чего он быстро опустится до 100.

3. Китай переходит на нефтеюани

Китай — безоговорочный лидер среди импортёров нефти, и многие государства-экспортёры уже охотно заключают сделки в юанях. На фоне ослабления мирового влияния США и успеха товарных фьючерсов в юанях, решение Шанхайской международной энергетической биржи о начале торгов фьючерсами на сырую нефть в юанях было обречено на успех с самого начала.

Благодаря внедрению нефтеюаней, китайская валюта превысит курс доллара больше, чем на 10%, а курс доллара к юаню впервые опустится ниже отметки 6,0.

4. Взлёт волатильности после обвала на рынках акций

Мировые рынки полны тайных знаков и сюрпризов, и резкое снижение волатильности в разных классах активов в 2017 году не стало исключением. Исторические минимумы индексов VIX и MOVE сопровождались рекордными курсами акций и высокими ценами на рынке недвижимости. В результате образовалась пороховая бочка, готовая мгновенно и эффектно взорваться, и предвестником взрыва стала потеря 25% стоимости ценных бумаг S&P 500, напоминающая обвал 1987 года. Активы с низкой волатильностью исчезают как класс, и никому неизвестный трейдер на длинной позиции получает прибыль 1000% и в мгновение ока превращается в легенду.

5. Американцы оживятся на выборах 2018 года

Демографические изменения в США окажут огромное влияние на политику в 2018 году: по оценкам, численность миллениалов до 35 лет уже превышает численность послевоенных бэби-бумеров. Отвращение молодых избирателей к персоне Трампа, растущее неравенство, которое только усугубляется циничной налоговой реформой республиканцев, и новое поколение кандидатов от демократов, не гнушающихся популизмом в стиле Сандерса — признаки того, что в ноябре миллениалы заполонят избирательные пункты. Демократы переводят дискуссию с налоговой реформы на поощрение массового потребления. Истинный популизм означает готовность открыть государственную «кубышку» для удовлетворения потребностей 90 % населения, включая финансовые стимулы и, как следствие, огромный дефицит. Доходность 30-летних казначейских обязательств США превысит 5 %.

6. Австро-Венгерская империя грозится захватить ЕС

В 2018 году раскол между «старшими» членами ЕС и новыми скептически настроенными участниками союза превратится в непреодолимую бездну. Впервые с 1951 года центр силы в Европе сдвинется с франко-германской оси к Центральной и Восточной Европе. Институциональные конфликты в ЕС вскоре скажутся на финансовых рынках. Достигнув новых вершин относительно валют Б10 и развивающихся стран, к концу 2018 года евро резко ослабеет по отношению к доллару США.

7. Биткоин обречен

В 2018 году стоимость биткоина достигнет 60 000 долл. США, а рыночная капитализация превысит 1 трлн долларов, так как фьючерсный контракт в биткоинах в декабре 2017 года подогреет интерес инвесторов, которые чувствуют себя более комфортно, торгуя фьючерсами, а не инвестируя средства на биржах криптовалют. Однако совсем скоро у феномена под названием «биткоин» выбьют почву из под ног: Россия и Китай быстро выходят из игры и даже запрещают у себя несанкционированные криптовалюты. Россия становится официальным игроком на поле криптовалют, чтобы влиять на разработку протоколов, и смещает центр внимания с биткоина с целью удержать российский капитал в стране. После впечатляющего взлёта в 2018 году биткоин ожидает стремительное падение в 2019 году до уровня базовой себестоимости в 1 000$.

8. «Африканская весна» приведет к возрождению ЮАР

В 2018 году в результате совершенно непредвиденных событий демократические процессы будут запущены по всей Центральной Африке. Вынужденная отставка бессменного президента Зимбабве Роберта Мугабе в конце 2017 года провоцирует политические изменения и в других странах Африки, недовольных неэффективным и оторванным от реальности управлением своих лидеров. Нельзя не отметить принудительную отставку Джейкоба Зумы в ЮАР и Жозефа Кабилы в Конго, который в результате беспрецедентных народных волнений вынужден был бежать из страны. Но ЮАР получает больше всех: южноафриканский рэнд становится лидером среди валют развивающихся стран и растёт на 30% по отношению к доллару, евро и йене. В результате в ЮАР наблюдаются самые высокие темпы роста в мире и становится центром притяжения для передовых экономик региона.

9. Tencent обходит Apple и становится крупнейшей компанией в мире

Китай открывает свои рынки капитала, и огромные масштабы страны и стремительно растущий уровень жизни привлекают инвесторов со всех уголков планеты. Это отражается и на технологических акциях китайских компаний, которые пользуются особой популярностью: так, акции лидера рынка, компании Tencent, в 2017 году выросли на 120 %. В конце 2017 года компания Tencent вошла в пятёрку лидеров по уровню рыночной капитализации, достигнув почти 500 млрд долл. США, и даже в определённый момент обошла Facebook. Но в 2018 году Tencent сотрет других гигантов в порошок, даже если рыночная капитализация Apple после выхода чрезвычайно популярного iPhone X достигнет 1 трлн долларов США.

10. Настало их время: женщины «разбивают» стеклянный потолок

Современное поколение женщин нередко имеет более высокий уровень образования, чем мужчины, а из университетов США со степенью бакалавра теперь выпускается почти на 50 % больше женщин, чем мужчин. Кроме того, почти половина всех выпускников, специализирующихся на бизнесе, сегодня — женщины. В 2017 году среди руководителей компаний из списка Fortune 500 женщины составляли только 6,4%, хотя в среднем они зарабатывают больше, чем их коллеги мужского пола.

Грядут перемены, и дело не в справедливости, а в том, что осознание женщинами их желаемого потенциала — последний способ расширить экономику без увеличения населения в условиях низкой продуктивности и старения развитых стран. В 2018 году шовинистам придется потесниться на вершине Олимпа — под воздействием акционеров или в результате собственного прозрения — и уступить женщинам руководящие места в более 60 компаний из списка Fortune 500.