Сколько стоит выступление казахстанских артистов 31-го декабря

Сайт 365info составил рейтинг самых востребованных артистов РК в новогоднюю ночь.

Встретить Новый год под песни любимого исполнителя — это лишь вопрос денег. Артисты готовы пожертвовать семейным праздником и провести волшебную ночь с вами, лишь бы звенели монеты. Итак, сколько стоят выступления казахстанских звезд 31-го декабря?

По словам продюсера Омиркула Айниязова, цены на артистов в новогоднюю ночь вырастают в два раза. К примеру, пригласить в Новый год Омиркула Айниязова обойдется поклоннику в 1 миллион тенге.

Загадать желание под песни Кайрата Нуртаса 31-го декабря будет стоить около 4 миллионов тенге. Кстати, в эту сумму включен и сценический костюм Кайрата — певец подарит его заказчику. Кстати, гонорар исполнителя считается одним из самых дорогих в отечественном шоу-бизнесе.

Загадать желание под песни Кайрата Нуртаса 31-го декабря будет стоить около 4 миллионов тенге. Кстати, в эту сумму включен и сценический костюм Кайрата — певец подарит его заказчику. Кстати, гонорар исполнителя считается одним из самых дорогих в отечественном шоу-бизнесе.

Серикбол Сайлаубек старается Новый год отмечать в кругу семьи. Артист наряжается в деда Мороза, чтобы порадовать своих детей. И чтобы оторвать семьянина от родных, заказчику придется раскошелиться на 2 миллиона тенге.

В своем интервью для телеканала НТК певица Адэми призналась, что не гонится за заработком. Однако за 1,5 миллиона тенге она, возможно, споет вам в новогоднюю ночь.

Немного дешевле обойдётся Али Окапов — 1 миллион в казахстанской валюте.

Алуа Конарова в новогоднюю ночь старается не дергать своих подопечных и дать им возможность отметить праздник в кругу родных и близких. Однако ярым поклонникам группы «Ринго» продюсер может сделать исключение за… 1,5 миллиона тенге.