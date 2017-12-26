Украшаем дом к Новому году. Уникальные идеи (фото)

Вместо традиционной елки можно украсить дом разными мелкими штучками, которые сразу создадут новогоднее настроение.

Новый год в моем далеком детстве всегда был наполнен волшебством. Мы начинали готовиться к нему задолго до наступления. Родители закупали конфеты и яблоки на подарки для всей нашей дружной группы детского сада. Мама шила мне из марли платье снежинки. А папа покупал и где-то прятал елку. Мы с братом каждый раз искали ее по всему большому двору и никак не могли найти, хотя точно знали: елка уже у нас дома, только спряталась.

Так постепенно дом начинал заполняться праздником. Новогоднюю красавицу-ель папа доставал, как волшебник, из ниоткуда числа 30 декабря. И мы, замерев от восторга, начинали ее наряжать. Огромный ящик с игрушками ждал нас целый год. Каждую шишку и сосульку мы знали не только в лицо, но и на ощупь, но радовались им, как в первый раз.

С тех пор прошло много-много лет. Теперь делать праздник своей семье – моя задача. И теперь уже я думаю о праздничном столе, о подарках и о том, чем украшу свой дом к празднику.

В этом году, я, может быть, и не буду ставить одну большую елку. Хочу сделать так, чтобы маленькие приметы Нового года были разбросаны по всему дому. Уже сейчас присматриваюсь к картинкам в журналах, ищу идеи в интернете, думаю, что красивого можно сделать из того, что уже у меня есть.

Вот нашла применение старому свитеру с оленями, который и носить не носила, и выкинуть было жалко. Теперь точно знаю, что его рукава станут теплой «одеждой» для горшков с комнатными цветами. По такому же принципу можно «утеплить» и обычную вазу с цветами. Смотрится необычно и стильно.

По большому стеклу в зале распустятся цветы и поползут лианы, нарисованные белой гуашью.

В центр праздничного стола встанет красивое блюдо с новогодней гирляндой и светильником в виде свечи внутри.

Стеклянные вазы и даже обычные банки, заполненные елочными шарами и расставленные на подоконниках, сделают мое жилище удивительно уютным и радостным. И гости, которые только будут подходить к дому и вглядываться в окна, увидят, как моя семья им рада.

А еще мне очень понравилась вот эта дверь-елка. Ее я подсмотрела в интернете.

Очень симпатично, тем более, что шары можно брать любого цвета. Но лучше небьющиеся и легкие.

И нужно не забыть купить хвойное масло ели, или кедра, или пихты в ближайшей аптеке.

Если нет специальной аромалампы, то можно просто поставить чашку с водой и несколькими каплями масла на горячую батарею, очень надеюсь, что в вашем доме они горячие)). И аромат Нового года наполнит все вокруг.

Всем красивого, уютного и светлого праздника!

Яна Котт