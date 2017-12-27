Сильный ветер в Шымкенте повалил новогодние елки. Обе высокие красавицы на площади Аль-Фараби не устояли под натиском шквального ветра. Пострадали и другие объекты.

Ночной ветер с дождем, а потом и снегом наделал в Шымкенте много неприятностей. В частном секторе и на нескольких многоэтажках сорваны крыши, порывами снесло билборды, вывески.

Фото из социальных сетей.

В отдельных районах города, в частности на улицах Гани Иляева, Байтурсынова, жилом массиве Кайнар булак, микрорайонах Самал и других, не было электроэнергии.

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27 декабря в 00:03 в Шымкенте, ул. Байтурсынова, 68, в результате сильного ветра (порывы до 21 м/с)сорвана кровля со здания ГУ «СП и АСР» ДЧС ЮКО на площади 288 кв.м. (общая площадь 396 кв.м.). Пострадавших нет. Ущерб устанавливается. Задействованы силы и средства ДЧС (2 ед. и 1 ед. техники), ГУ «СП и АСР»(20 чел. и 4 ед. техники), ОСО ДЧС (6 чел. и 1ед.техники).

27 декабря в 01:15 поступила информация от дежурного ДВД ЮКО, что из-за порывов ветра 21 м/сек. упали 3 искусственные Новогодние елки по адресам: площадь Аль -Фараби, аллея Калдаякова, перед Областным акиматом. Информация передана дежурному городского акимата. Восстановлением занимается городская служба ЖКХ.

27.12 в 02:34 на линию «112» поступили звонки о падении столбов в результате сильного ветра (порывы до 21 м/с) по г. Шымкенту: отд. Кирова, Тамерлановское шоссе, б/н и ул. Аргынбекова, б/н. Задействованы силы и средства «Онтустик — Жарык –транзит» (2 бригады 15 чел. и 5 ед.техники). Ведется работа по восстановлению службой энергетики.

Это только часть сообщений группы государственного языка и информации ДЧС ЮКО.

Между тем, специалисты РГП «Казгидромет» еще 24 декабря распространяли штормовое предупреждение на несколько областей, в частности, и ЮКО: «26 декабря в Южно-Казахстанской области местами ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в снег), туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20, порывы 23-28 м/с, днем местами порывы 30 м/с и более», — из штормового предупреждения синоптиков.