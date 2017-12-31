В ожидании волшебства

Взрослеешь и вроде бы становишься цинично-прагматичнее, а все равно, за несколько дней до наступления Нового года, как ребенок, радуешься предстоящей встрече с этой зимней сказкой, с самой волшебной ночью года.

Что ждем от нового года мы, взрослые, и чего ждут от него наши дети, внуки? Есть ли в наших семьях свои традиции встречи нового года? Попробуем разобраться, хотя бы в ближайшем окружении.

Новый год – как никакой другой праздник требует основательной, предварительной подготовки. А начинать надо с настроения, с предвкушения, куража! Если у вас до сих пор нет предновогоднего настроения, надо срочно его поднимать! Для этого есть простое и надежное решение – отправиться за ним в самый большой супермаркет города. Даже если нет с собой достаточно большой суммы денег, можно просто, что называется, прогуляться и поглазеть. Напитаться атмосферой предпраздничной суеты, уж по этой части наши торговые центры дадут всем фору… Приятная музыка, яркий свет, запах свежеиспеченного хлеба, в другом углу аромат кофе, и повсюду едва уловимые нотки парфюма… Вот где давно царит праздник! Лавируешь в потоке людей. Одни счастливчики уже увешаны пакетами с покупками. Другие посетители торгового центра пока пребывают в раздумьях: так что же все-таки купить, ведь выбор подарков сегодня поистине безграничный!

Знаю милейшую супружескую пару пенсионеров, которые загодя, на распродажах и ярмарках, закупают всякие вкусности по относительной божеской цене, затаривают ими холодильник, небольшой погребок в гараже. В один из дней-вечеров, принарядившись, они отправляются в самый крутой торговый центр, и, лавируя между витринами-холодильниками, подсчитывают свой «выигрыш» в уме. А потом с нескрываемым изумлением делятся репликами: «Это ж сколько, Аня, мы с тобой сэкономили!», «Гляди-гляди, почем здесь скумбрия! А горчица-то какая дорогая, а холодец! А ты еще свиные рульки на ярмарке брать не хотела…»

Любители прекрасного испытывают эстетическое наслаждение, библиоманы – интеллектуальное, а Аня с Петей – маркетинговое. Имеют право! Это реально поднимает им настроение! Они – молодцы. И в своих глазах, а уж по мнению соседей – ваще герои месяца!

Так как, у вас поднялось настроение? Возвращаемся домой. Стоит написать список дел на праздник. Первое – набросать новогоднее меню. Проверить в холодильнике все ли продукты под него куплены. Второе – подарки. Напишите для себя список, кому вы точно хотите преподнести подарок. Дети и старшее поколение вне конкуренции, вне сомнений. Они точно ждут и будут очень рады вашим презентам. Разумеется, преподнесенным от души, от щедрости. Их можно даже не спрашивать, разве что узнать предпочтения.

Знаю одну молодую особу, которая вот уже шестой год дарит своим родителям и свекрам настенный календарь, как вариант – настольный. На каждом из двенадцати листов календаря фотографии их внуков, обрамленные в соответствующий мультяшный пейзаж. Благо сейчас в интернете предостаточно дизайнерских программ. А в городе есть фирмы, где можно заказать полиграфическое исполнение. На выходе – эксклюзивный полезно-памятный шедевр. В этих семьях хранят календари прежних лет. Представляю, как интересно будет их просматривать спустя годы… Кстати, вот вам еще одна милая предновогодняя семейная традиция.

Еще одно важное предпраздничное дело – уборка! Пусть она будет генеральной. Сметите паутину, погоняйте пауков, постирайте тюль, протрите люстры. Избавьтесь от старого хлама, макулатуры. Поделитесь с бедными вещами, обувью, которые давно не носите, можно отнести их в церковь или мечеть. Там им будут реально рады.

Не зря говорят, новый год – семейный праздник. Значит, подарите близким больше общения, особенно малышне. Если дети уже смышленого возраста, то с ними так здорово наряжать елку. По ходу дела расскажите им про самые дорогие сердцу елочные игрушки, украшения из домашней коллекции, наверняка найдется какая-нибудь интересная история. Позовите старших домочадцев, возможно, им есть что добавить к вашему рассказу. Будет прекрасно, если вы найдете время для того, чтобы почитать сказки, или посмотреть вместе с детьми мультики или фильмы на зимнюю, новогоднюю тему. «Двенадцать месяцев», «Письмо Деду Морозу», «Снежная королева», «Морозко», «Варежка», «Один дома», или та же «Маша и Медведь»… Для них эти фильмы, как для нас «Ирония судьбы» или более современные «Елки».

А еще хорошо вместе с детьми заняться сервировкой праздничного стола. Это тоже объединяет, ведь в этом «участвуют» тарелки, вазы, фужеры и конфетницы из семейного сервиза. У каждого из них тоже есть своя история.

Если стол уже накрыт, все запланированные блюда приготовлены, салаты (не забудьте про «Оливье») нарезаны, а торты украшены, можно сесть и сообща записать на листках бумаги свои самые заветные желания и мечты на наступающий год. Записки можно собрать и убрать с глаз долой. А спустя год открыть их, перечитать-сопоставить «заявленное» с действительностью. Сделать выводы на предмет несостоявшейся «сбычи мечт».

У одной из моих коллег встреча предстоящего нового года на этот раз будет особенной. Год назад ее муж, ежегодно проводивший вместе с нею ночь с 31 декабря на 1 января у родни, пообещал ей никуда не уезжать из СВОЕГО ДОМА. В этом году они дом достроили. Одной счастливой семьей стало больше. Осталось исполнить еще несколько волшебных желаний – наполнить этот дом детскими голосами и смехом…

Редакция нашего медиахолдинга от всей души желает вам, нашим читателям, замечательно встретить новый год! Будьте здоровы, счастливы, успешны! Любви вам и внимания, тепла и заботы! Пусть все несчастья и потери останутся в прошлом! Всех благ вам, дорогие! С наступающим новым годом!

Фарида Шарафутдинова