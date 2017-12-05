В школах Шымкента стартовал «Тонкий лед»

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Беседа в школе

В школах Шымкента стартовал «Тонкий лед» — сотрудники спасательного отряда ОСО ДЧС ЮКО проводят с детьми школьного возраста занятия, направленные на безопасность в зимний период. «Осторожно, тонкий лед!» — ежегодная акция, которая проходит в форме игр и увлекательных встреч.

Вода даже в зимнее время не перестает быть опасной, особенно, когда при морозах покрывается тонкой корочкой льда. На вид лед крепкий, но на самом деле непонимание всей полноты опасности может привести к трагедии. Сегодня на улице минусовая температура, а пребывание в холодной воде более 10-15 минут опасно для жизни.

Сотрудники спасательного отряда уверены, что регулярные профилактические мероприятия помогут сократить количество несчастных случаев на водоемах области.

Напомним, по состоянию на 5 декабря количество утонувших на территории города и области составляет 32 человека, из них 18 несовершеннолетних.

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Осторожно, тонкий лед

Лед становится прочным только после того, как установятся непрерывные морозные дни, но даже при кратковременной оттепели он теряет это качество и появляется рыхлость.

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см, пешие переправы считаются безопасными при толщине льда 15 см и более, при массовом катании – не менее 25 см. Но нужно иметь ввиду, что толщина льда на водоеме не везде одинакова:

— в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена;

— лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей, там, где растет камыш, тростник и другие водные растения, в местах слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков, на глубоких и открытых для ветра местах, у болотистых берегов, под мостами, в узких протоках. Обращаем ваше внимание, что опасно ходить по льду, покрытому снегом (снег, выпавший на только что образовавшийся лед, помимо того, что маскирует полыньи, еще и замедляет рост толщины льда).

Как можно визуально определить прочность льда? Прозрачный лед голубого или зеленого цвета – прочный, если лед белого цвета – прочность его в 2 раза меньше. Серый, матово-белый или с желтоватым оттенком – лед ненадежен. Такой лед обрушивается без предупреждающего потрескивания.

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