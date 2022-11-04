В Туркестане уделяют большое внимание профилактике заболеваний среди детей

В Туркестане работа по профилактике заболеваемости среди детей идет полным ходом. Медицинские сёстры, учителя и воспитатели школ и детских садов также уделяют особое внимание здоровью воспитанников и на постоянной основе проводят профилактическую работу. Ведь в своем Послании Глава государства особо подчеркнул, что здоровье детей — приоритет государства.

«Детям нужно уделять особое внимание. Ведь их благополучие надежная гарантия светлого будущего нашего государства». Так сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев, оценивая приоритетные направления. Сегодня в Туркестане вопросу здоровья детей уделяется особое внимание. В детсадах и школах активно ведётся работа по предупреждению заболеваемости среди детей.

«Мы должны серьезно относиться к здоровью детей. Необходимо позаботиться о правильном питании, здоровье каждого ребенка. В настоящее время актуальный вопрос — грипп. Теперь мы, родители, должны следить за тем, чтобы дети не болели. Сейчас из-за недоедания у школьников возникают различные заболевания. Поэтому мы уделяем большое внимание санитарному просвещению», — говорит медицинская сестра СШ №15 им. М.Жумабаева Жанар Жеттибаева.

Для профилактики различных инфекционных заболеваний школьников вакцинируют. Но лишь с разрешения родителей. А в детском саду при появлении первых признаков болезни у ребенка, его сразу направляют в медицинский кабинет. Здоровье каждого ребенка важно, говорят медработники. Поэтому родителей призывают не пренебрегать элементарными мерами профилактики.

«Мы говорим родителям, что детей нужно держать в тепле, одевать в теплую одежду и давать теплую кипяченую воду. Нужно отказываться от всего ледяного, потому что первая причина возникновения ангины — употребление холодных напитков. Так же для профилактики простудных заболеваний нужно держать руки и ноги ребёнка в тепле», — рассказала медсестра ясли-сада “Балдырган” отдела развития человеческого потенциала города Туркестана Гульнара Тулегенова.

Сегодня в городе Туркестан 60 школ и 108 детских садов. Там воспитывается более 60 тысяч детей. По словам сотрудников городского отдела развития человеческого потенциала, в каждом образовательном учреждении сотрудники работают над улучшением и сохранением здоровья детей.