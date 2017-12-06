В Шымкенте молодой человек обещал своим ровесникам гранты за вознаграждение

Гранты в вузе за деньги обещал молодой человек в Шымкенте. Начинающему аферисту всего 21 год, но даже предварительный ущерб от его обещаний составил около 14 миллионов тенге. Сегодня «разводила» грантов задержан полицией по подозрению в мошенничестве.

Сотрудники Аль-Фарабийского отдела полиции задержали жителя ЮКО, обманувшего десятки потерпевших, обещая им помощь в учебе. Злоумышленник предлагал своим жертвам за деньги помочь в переводе на грант в одном из учебных заведений Шымкента.

В ноябре 2017 года в Аль-Фарабийский ОП УВД Шымкента обратилась 19-летняя жительница Тулькубасского района с заявлением о том, что некий молодой человек, обещая студентке помочь в переводе на грант в одном из вузов, путем мошенничества выманил у нее 350 тысяч тенге и скрылся из виду.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество». С аналогичными заявлениями в полицию обратились десятки жителей ЮКО.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Аль-Фарабийского ОП задержали жителя Мактаральского района, 1996 года рождения. Полицейские установили, что подозреваемый причастен к около 40 фактам мошенничества.

Под предлогом помощи в переводе на грант, мужчина выманивал у граждан деньги, после чего исчезал из виду. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 14 миллионов тенге.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье «мошенничество». Подозреваемый арестован.

Полицейские просят всех, кто стал жертвой или свидетелем мошенничества со стороны 21-летнего подозреваемого, обращаться в дежурную часть Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента по телефону «102».

Управление государственного языка и информации ДВД ЮКО