Казахстанцам будут платить за видео правонарушений

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Проект закона «О профилактике правонарушений» представило МВД РК.

Согласно ему, граждане, направляющие видеозаписи нарушений правил дорожного движения, будут иметь право на вознаграждение, чей размер будет зависеть от суммы штрафа, взысканного с нарушителя.

Если одно и то же нарушение будет зафиксировано несколькими лицами, вознаграждение назначат тому, кто сделал это первым.

Кроме того, предусмотрены льготы от местных органов власти – бесплатный проезд на общественном транспорте или льготная парковка.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 8 октября.