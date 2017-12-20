В Шымкенте появился мошенник, «работающий» по программе «Орлеу»

В ЮКО полицейские задержали 28-летнего безработного, подозреваемого в серии мошенничеств. В дежурную часть Енбекшинского ОП УВД Шымкента с заявлением обратились несколько местных жителей о том, что некий знакомый, обещая последним деньги по программе «Өрлеу», путем мошенничества завладел их деньгами и скрылся из виду.

Одна из потерпевших, 1991 года рождения, сообщила, что мужчина предложил ей вложить деньги, обещая, что через пару недель она получит большую сумму по программе «Өрлеу». После того, как потерпевшая отдала 350 тысяч тенге, подозреваемый скрылся из виду.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Енбекшинского ОП УВД Шымкента по статье 190 УК РК «Мошенничество».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Енбекшинского ОП задержали подозреваемого, местного жителя, 1989 года рождения, безработного. Следствием установлена причастность задержанного лица к 20 подобным фактам мошенничества.

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около миллиона тенге.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Полицейские выясняют причастность подозреваемого к другим аналогичным фактам мошенничества. Ведется следствие. Подозреваемый взят под стражу.

Полицейские ЮКО рекомендуют, чтобы не стать жертвой мошенников, гражданам необходимо проявлять бдительность и осторожность при общении с малознакомыми людьми.

Не стоит быть излишне доверчивыми и поддаваться на уловки мошенников, в надежде быстро заработать деньги. Ведь таким образом можно потерять не только деньги и свое имущество, но и здоровье.

Если же вы стали свидетелем или жертвой подобных преступлений, то Вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефону «102».

Управление государственного языка и информации ДВД ЮКО