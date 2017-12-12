В Шымкенте стартовал областной чемпионат мастеров учреждений профессионального образования

В Южно-Казахстанской области начался областной чемпионат мастеров производства учреждений технического и профессионального образования. На участие в чемпионате, проводимом областным управлением образования, заявки подали 186 участников из 36 образовательных учреждений.

В мероприятии, прошедшем в выставочном центре «Корме» приняли участие акимы районов, городов, депутаты областного маслихата, руководители учреждения образования и предприятий, а также представители Палаты предпринимателей, государственных и бизнес структур, учащиеся школ и их родители.

Выступив на церемонии открытия, заместитель акима Южно-Казахстанской области Уласбек Садибеков пожелал удачи всем участникам чемпионата.

«На сегодняшний день в нашей стране запущена вторая пятилетка программы индустриально-инновационного развития. Для реализации программы перед нами были поставлены задачи открыть производственные линии нового образца и сформировать высококвалифицированных специалистов. Поэтому сегодняшний чемпионат имеет важное значение. Цель мероприятия – идти в ногу со временем и задачами системы технического и профессионального образования, обеспечить высококвалифицированными кадрами, которые знают и любят свое дело», — сказал У. Садибеков.

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Стоит отметить, в 2017 году в рамках проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех», где 11 084 человек за счет областного бюджета и 4 584 человек за счет республиканского бюджета, а в целом 15 668 человек обучаются в технической, технологической и сельскохозяйственной сферах, а также в сфере обслуживания населения.

Вместе с тем, 4 584 студентов в рамках первого направления программы «Развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы» совершенствуют свои знания.

Победители получат возможность принять участие в чемпионате «Worldskills – 2018», который состоится в республике в ближайшее время. Следует подчеркнуть, что в случае, если студенты войдут в состав сборной команды Казахстана, то в 2018 году они примут участие в международном конкурсе, который пройдет в городе Казань Российской Федерации.

Пресс-служба акима ЮКО

Автор фото Асхат Әссанди