В Шымкенте задержаны члены ОПГ, грабившей букмекерские конторы, сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО. Арестованы сразу шестеро подозреваемых, все они жители Толебийского района ЮКО.

Самому старшему подозреваемому 27 лет, самом младшему из задержанной группировки всего 18.

Так, 7 декабря в Аль-Фарабийский ОП УВД г. Шымкента обратилась 26-летняя потерпевшая о том, что ночью на букмекерскую контору, расположенную по пр. Республики, напали неизвестные лица, которые нанеся девушке и охраннику телесные повреждения, забрали из кассы 180 тысяч тенге и скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 191 УК РК «Грабеж».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Аль-Фарабийского ОП УВД г. Шымкента задержали преступную группу в количестве 6-ти подозреваемых, жителей Толебийского района, 1990, 1997, 1998, 1999 годов рождения, которые признались в содеянном.

Следствием установлена причастность задержанных лиц к пяти фактам ограбления, совершенных на территории областного центра.

Как выяснили полицейские, преступная группа действовала по наработанной схеме. Грабители заходили в букмекерские конторы, где угрожая физической расправой сотрудникам заведения, забирали деньги, а затем скрывались с места преступления. Краденые деньги подозреваемые тратили на свои нужды. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила свыше 400 тысяч тенге.

По данным фактам проводится досудебное расследование по статье «грабеж». Подозреваемые арестованы. Ведется расследование.

В настоящее время полицейскими выясняется причастность задержанных к совершению других аналогичных преступлений.

Стражи порядка напоминают владельцам различных заведений Шымкента о необходимости обеспечения безопасности своих сотрудников, установки на всех объектах камер видеонаблюдения, «тревожных кнопок» и охранной сигнализации.

В случае же ограбления или разбойного нападения необходимо незамедлительно обращаться в полицию по телефону «102», что позволит оперативно раскрыть преступление и задержать преступников по «горячим следам».