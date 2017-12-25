В уголовном суде ЮКО разъяснили ряд изменений в законе

Уже в ближайшее время статус и полномочия адвокатов резко повысятся. Также ряд функций, которые до сих пор выполняли органы прокуратуры, переходят в ведение судей. Эти и другие изменения позволят обеспечить конституционные права граждан, защитить их от необоснованных действий и решений внесудебных органов и незамедлительно восстановить нарушенные права и свободы, если таковое имело место.

Судьи специализированного суда ЮКО рассказали журналистам об особенностях новых законов, направленных на модернизацию процессуальных основ.

Конституция Казахстана гарантирует право каждого на защиту судебной властью. С этой целью расширяется судебный контроль за предварительным следствием — подчеркнули на брифинге, проведенном в специализированном уголовном суде. Служители Фемиды разъяснили ряд изменений в законах.

Самидин Темиралиев, судья СМУС: «Срок задержания до 72 часов будет только по сложным делам — тяжким преступлениям, терроризму, массовым беспорядкам, против половой неприкосновенности несовершеннолетних, убийствах».

Расширяются полномочия адвокатов. В частности, в сборе и использовании доказательств, обеспечивающих права их подзащитных.

Абинур Карабаев, судья СМУС: «Адвокат может даже не предоставлять следователю доказательства, имеющие особую важность, но предоставлять их только суду. Чтобы следователь не мог ему помешать. Это повышает состязательность сторон».

Если же вы сами совершили преступление небольшой тяжести или уголовный проступок (с кем не бывает) и вы это признаете, то вы вправе ходатайствовать, чтобы следствие и суд по вашему делу укладывались в одну неделю.

Даурен Мадалиев, судья СМУС: «Главное, требуется само ходатайство подозреваемого, чтобы его дело решалось в приказном производстве. И за 8 суток судья в этом деле должен поставить точку».

Абсаттар Шахидинов, судья СМУС: «Одним из ключевых направлений законопроекта является исключение дублирования и четкое распределение полномочий между органами досудебного следствия, прокурором и судом. Все негласные следственные действия будут только судом. Назначение залога тоже будет осуществляться судом».

Судьи также ответили на вопросы журналистов.