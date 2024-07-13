Июль с поправками

Лето приближается к своей макушке. День столицы и домбры отметили. А до этого прошел масштабный саммит ШОС. Движемся дальше. Важно не пропустить перемен – внесенных поправок, изменений в законодательство, вступивших в силу с июля этого года. Пройдемся по некоторым из них.

Таких поправок много, они касаются разных сфер, к примеру, соцзащиты населения. С июля этого года оформить пособия на рождение, по уходу за ребенком и многодетной семье можно через банковские приложения.

И еще. Министерство труда РК утвердило правила координации работы по охвату лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, всесторонней поддержкой в пределах компетенции госорганов.

По финансам есть нововведения. К примеру, подозрительные денежные переводы начнут блокировать с 22 июля. С июля введены существенные поправки по кредитованию.

С 17 июля вводится новое основание для отказа иностранцам в гражданстве. Ходатайство о приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве РК отклоняется, если ходатайствующее лицо не знает государственный язык на элементарном уровне, основы Конституции РК, а также историю Казахстана в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Жилье – это базовая потребность человека. По этой части в законодательстве есть несколько изменений. Первое – прояснилась ситуация для некоторых граждан с местами в общежитии. Теперь отслужившие в армии казахстанцы и кандасы будут в приоритете при распределении мест в студенческих общежитиях. Во вторую очередь входят лица с инвалидностью третьей группы; лица, у которых один или оба родителя являются инвалидами; лица, получающие госсоцпособие по случаю потери кормильца; лица, получающие государственную адресную социальную помощь; ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны; лица из числа сельской молодежи, поступившие на обучение по образовательным программам, определяющим социально-экономическое развитие села; кандасы; граждане РК, отслужившие установленный срок срочной воинской службы на время первого года обучения в государственных ОВПО или ОВПО, более 50% голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, или ОВПО, в которых размещен государственный образовательный заказ.

Второе изменение – в Казахстане обновили правила назначения выплат за аренду жилья в частном жилищном секторе. Назначение и выплата средств отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде, оказывается через филиалы «Отбасы банка».

Выплаты назначают гражданам, состоящим на учете в Единой республиканской электронной базе очередников. Это лица с инвалидностью первой и второй групп; семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия; многодетные награжденные матери; многодетные семьи.

Там есть ряд требований к услугополучателю: гражданство РК, надо стоять на учете в Единой республиканской электронной базе очередников в качестве нуждающегося в жилье и т.д.

Еще одно новшество – акиматы будут автоматически проверять списки нуждающихся в жилье граждан.

И еще! Теперь в Казахстане будут мониторить места в студенческих общежитиях колледжей. Для чего? Ответ есть. Во-первых, для подтверждения того, что проживающие в общежитии точно студенты. Во-вторых, как я поняла, для ограничения свободного доступа посторонних людей в соответствующее общежитие.

Что еще изменилось в РК из того, что касается нас?

С 1 июля 2024 года на территории Казахстана введена обязательная маркировка лекарственных средств.

С 1 июля минимальные розничные цены на 20 сигарет с фильтром и без, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком подняли до 820 тенге. Их вновь поднимут с 1 января 2025 года. С этими изменениями более-менее разобрались.

Июль полон юбилеев. Для меня значим вот этот – 20 июля исполнится 100 лет Татьяне Лиозновой, режиссеру, снявшему много замечательных фильмов, один из которых «17 мгновений весны». На следующий день, 21 июля, 125-летний юбилей отметят поклонники творчества писателя Эрнеста Хемингуэя и 95-летний актрисы Вии Артмане, помните ее триумф в «Театре» по пьесе Моэма?

30 июля не прозевайте Международный день дружбы.

А в последний день июля исполнится 110 лет со дня рождения великого Луи де Фюнеса. Однажды этот грустный комик сказал: «Не важно, есть ли у тебя стиль, репутация или деньги. Если у тебя нет доброго сердца, ты ничего не стоишь…»

Фарида Шарафутдинова