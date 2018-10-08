В СМУС Шымкента переданы материалы дела в отношении одного из двоих главных обвиняемых — Александра Б. 1997 года рождения, передает NUR.KZ.

Второй подозреваемый в убийстве в настоящее время находится в розыске. Также к суду по обвинению в недоносительстве привлекаются трое молодых парней, – двоим из которых по 19 лет, а третий – несовершеннолетний 2000 г.р.

Как известно из материалов обвинения, в марте этого года на дачах Кайнарбулак подсудимый Александр Б. вместе со своим сообщником совершили жестокое убийство 37-летней соседки.

После чего приятели вызвали к месту преступления троих более младших парней, и, пользуясь своим влиянием, а также угрожая расправой, заставили их наносить резаные раны и совершать другие насильственные действия с телом убитой женщины.

В завершение троица получила приказ закопать тело.

В связи с тем, что среди фигурантов дела имеется несовершеннолетний, а также другие обстоятельства, суд будет проходить в закрытом режиме.