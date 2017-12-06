В ЮКО полицейские проводят акцию «16 дней без насилия в отношении женщин»

В период с 25 ноября по 10 декабря 2017 года по инициативе МВД Республики Казахстан в соответствии с положением «Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» сотрудники Местной полицейской службы ДВД ЮКО проводят в области республиканскую акцию «16 дней без насилия в отношении женщин».

Мероприятия направлены на профилактику правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, пресечение насилия в отношении женщин, оказание социальной и юридической помощи, а также пропаганду семейных ценностей и укрепление роли семьи в обществе.

В акции принимают участие представители местных исполнительных органов, образования, здравохранения, неправительственных организаций, общественности и средств массовой информации.

С начала текущего года сотрудниками МПС ДВД ЮКО проведены ряд профилактических и организационно-практических мероприятий по предупреждению и снижению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, а также направления в суд материалов для привлечения к административной ответственности нарушителей, допускающих насилие в семье.

Так, за 10 месяцев 2017 года полицейскими рассмотрено свыше 5,5 тысяч жалоб, заявлений и сообщений о нарушениях в сфере семейно-бытовых отношений.

Зарегистрировано 18 преступлений, связанных с бытовым насилием в семье. Стражами порядка в органы внутренних дел доставлено около 5,5 тысяч лиц, совершивших бытовое насилие, в отношении которых выписаны защитные предписания. К административной ответственности за нарушение защитного предписания привлечено 164 человека. В отношении 108 вынесено предупреждение и 56 нарушителей подвергли административному аресту.

Кроме того, сотрудниками МПС ДВД ЮКО проведены более 11 тысяч профилактических и разъяснительных бесед с нарушителями в сфере семейно-бытовых отношений. На профилактический учет поставлены 365 нарушителей, к которым решением суда установлены особые требования к поведению.

В рамках проведения республиканской акции «16 дней без насилия в отношении женщин» сотрудники Местной полицейской службы ДВД ЮКО в общественных местах и учебных заведениях проводятся встречи, «круглые столы», тренинги и флэшмобы с участием студентов, преподавателей, представителями различных организаций. Участниками акции обсуждаются вопросы гендерного равенства, прав женщин и детей, бытового насилия, в том числе, насилия в отношении женщин, торговли людьми и другие.

Также полицейские вместе с волонтерами раздают в местах массового скопления людей буклеты, памятки и плакаты с информацией о профилактике бытового насилия и телефонами, куда могут обратиться женщины, пострадавшие от бытового насилия.

Ежедневно участковыми инспекторами МПС ДВД ЮКО проводятся обходы обслуживаемых административных участков с раздачей памяток и буклетов по профилактике бытового насилия, а также проверки по месту жительства лиц, склонных к совершению правонарушений в быту, а также неблагополучных семей.

Особое внимание уделяется соблюдению установленных ограничений лицами, в отношении которых вынесены защитные предписания, либо установлены особые требования к поведению.

Республиканская акция «16 дней без насилия в отношении женщин» на территории ЮКО будет проводится до 10 декабря текущего года.

Управление государственного языка и информации ДВД ЮКО