В Шымкенте стартовала акция «16 дней без насилия в отношении женщин»

Согласно указанию министра внутренних дел Республики Казахстан Ахметжанова М. М. на территории города Шымкент стартовала республиканская акция «16 дней без насилия».

Главной целью мероприятия является профилактика и пресечение бытового насилия, укрепление роли семьи в обществе. А также ознакомление населения с принимаемыми мерами, направленными на повышение правовой грамотности граждан.

Итак, что нужно делать если, вы стали жертвой насилия:

В первую очередь, незамедлительно обратитесь в полицию по номеру «102»;

требуйте, чтобы сотрудники полиции явились к месту совершения насилия для принятия мер в отношении правонарушителя;

в случае получения телесных повреждений, вызовите скорую помощь по номеру «103». Получите направление от сотрудников полиции для прохождения судебно-медицинского освидетельствования.

Вам будет оказана психологическая и правовая помощь и предоставлены контактные телефоны правоохранительных органов, кризисных центров и других необходимых организаций.

Также если вам некуда идти, в городе функционируют кризисные центры для жертв бытового насилия. Потерпевшие могут проживать в центрах до 6 месяцев.

Вы можете обратиться в кризисные центры по номерам: +77754351518, 87252 273479, 8(7252)551200, 8(7252)551300, 8(7252)377539.