В ЮКО сначала года введены в эксплуатацию 6553 квартиры

В текущем году в Южно-Казахстанской области наблюдается рост темпов жилищного строительства. К примеру, в прошлом году были введены в эксплуатацию 44 жилых дома или 2564 квартиры, площадью 214,6 тыс. кв. метров. В этом году в области ведется строительство 245 многоэтажных жилых домов, общей площадью 976,9 тыс. кв. метров. Из них на сегодняшний день во благо народа сдан 91 жилой дом общей площадью 347,2 тыс. кв. метров, распределено 4733 квартиры. По сравнению с прошлым годом рост увеличился на 61,8%. Рост работ в этом направлении связан с реализацией поручения акима области Ж.Туймебаева по увеличению в городе количества многоквартирных жилых домов.

В начале этого года глава региона отметил, что одним из приоритетных вопросов является обеспечение населения жильем. В связи с этим, он поручил уделить первоочередное внимание строительству многоэтажных жилых домов, а также вопросам обеспечения жильем граждан, состоящих в очереди.

Кроме того, на одном из заседаний по развитию города аким ЮКО отметил, что в городе 70 процентов — это частные дома, и обеспечить их необходимой инфраструктурой требуют больших затрат. Наряду с этим, строительство частных домов оказало значительное влияние на архитектурный облик города. В связи с этим, в ближайшее время в области увеличатся темпы строительства многоэтажных жилых домов. В 2018 году в регионе начнется строительство 154 многоэтажных жилых домов, переходящих с текущего года и дополнительно 100 новых многоэтажных жилых домов.

В целом, в регионе по всем направлениям программы «Нурлы жер» введены в эксплуатацию жилые дома, общей площадью 620 тыс. кв. метров. В результате этого, 6553 южноказахстанских семьи обеспечены жильем. Отметим, что среди домов, где завершено строительство 347,2 тыс. кв. метров — многоэтажные, а 272,3 тыс. кв. метров – частные жилые дома. На строительство данных жилых домов привлечены инвестиции в размере 36,9 млрд. тенге, в том числе 18,8 млрд. тенге – это государственные инвестиции. По сравнению с прошлым годом, данный показатель увеличился на 8,9 %.