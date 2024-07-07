В Туркестане производят шубат в виде порошка. Продукт в готовом виде можно залить водой и пить. Готовый порошок покупают не только казахстанцы, его даже экспортируют за границу.

В Туркестане шубат производят в виде порошка. На этом предприятии ежедневно перерабатывают 10-15 тонн верблюжьего молока и производят из него тонну порошка. Потенциал производственного объекта позволяет перерабатывать до 100 тонн национального напитка в сутки.

«С момента запуска завода на сегодняшний день произведено более 200-сот тонн сухой порошковой продукции. Мы экспортируем сухой порошок верблюжьего молока в Китай, Макао и Гонконг. В настоящее время мы производим 3 разных продукта из верблюжьего молока. Первый из них — это обезжиренный порошок верблюжьего молока. Второй — это порошок с небольшим процентом жирности. Третий-жирный порошок верблюжьего молока похож на обычный одноразовый кофе. То есть 15 граммов в маленькой упаковке. А два других вида по 300-та граммов в упаковке», — говорит Шолпан Ерболат, руководитель отдела продаж.

Из 300-сот граммов порошка получается 3,5 литра шубата. Завод планирует экспортировать готовую продукцию также в Россию и Европу. Сегодня численность верблюдов в регионе оставляет около 50 тысяч. Около половины из них доят. В этом году на 5 станциях по приему верблюжьего молока и 3 перерабатывающих цехах области произведено около 800 тонн шубата. Большую его часть купили для переработки в порошок.

«Поставили свои молокозаводы и сейчас принимают верблюжье молоко по 800-1000 тенге. В 2023 году в целях субсидирования животноводства, в том числе удешевления стоимости верблюжьего молока, субсидировано 309 млн тенге, оказана государственная поддержка 30 сельхозтоваропроизводителям», — говорит Абзал Куттыбаев, руководитель отдела управления сельского хозяйства Туркестанской области.

Завод находится в индустриальной зоне Туркестана. Проект, не имеющий аналогов в Центральной Азии, работает с 2018 года. Гигантский перерабатывающий комплекс оснащен новейшим современным оборудованием.

«Молоко, собранное с верблюжьих хозяйств региона, сначала доставляется в этот перерабатывающий цех. Здесь проверяется состав и жирность и фильтруется. Очищается и обеззараживается на специальной установке. Затем чистое молоко мы отправляет в следующий производственный цех и готовим его к выпуску в виде порошка. Все управляется автоматической системой», — говорит Хы Жы Чиян, руководитель производственного цеха.

В регионе в последнее время вырос интерес к верблюжьему хозяйству. Так, в прошлом году в рамках проекта «Ауыл аманаты», которые, согласно посланию президента ,должны стать основой новой Концепции развития сельских территорий, профинансировано 23 проекта по разведению и содержанию верблюдов из Актюбинской и Мангистауской областей.