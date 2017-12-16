За спасение тонущего подростка в Шымкенте лейтенант полиции награжден медалью «За мужество»

За спасение тонущего подростка в Шымкенте лейтенант полиции Ерлан Айтмухамедов награжден медалью «Ерлігі үшін» (За мужество). Соответствующий Указ в честь дня Независимости подписал Президент РК, сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО.

Напомним, 27 июля 2017 года около 21:30 полицейские стационарного поста полка дорожно-патрульной службы МПС УВД Шымкента, расположенного возле реки Бадам, услышали крики людей о помощи. Стражи порядка сразу же направились на место происшествия, где увидели, что в реке тонет человек.

Не раздумывая, Ерлан прыгнул в воду и спас тонущего мальчика, вытащил на берег и оказал первую медицинскую помощь. Впоследствии полицейские установили, что подросток глухонемой, поэтому не смог позвать на помощь. Мальчик уронил в реку обувь, а когда потянулся за ней, упал в воду и не смог выбраться из-за сильного течения. Полицейские доставили спасенного в Аль-Фарабийский ОП, где передали родственникам. За проявленное мужество руководство ДВД ЮКО направило представление в МВД РК на поощрение полицейского.

Награда пришла как раз к празднику. В ДВД ЮКО в честь 26-летия Независимости Республики Казахстан состоялось торжественное мероприятие с участием руководства и личного состава департамента, а также ветеранов органов внутренних дел ЮКО.

Открывая мероприятие, с поздравительным словом выступил начальник ДВД ЮКО полковник полиции Кайрат Дальбеков, который отметил в докладе о достижениях нашей страны за годы независимости, осуществленные под руководством главы государства, благодаря экономическим, политическим и социальным реформам, направленных на укрепление мира и согласия в обществе, обеспечение стабильности и благосостояния народа Казахстана.

В мероприятии также принял участие председатель республиканского общества «Совета генералов», ветеран Вооруженных сил РК, профессор, академик, генерал-майор юстиции Кайдаров Рустем Есимханулы, который от имени Президента РК Н. Назарбаева вручил почетному ветерану ОВД генерал-майору милиции Султанову Женисбаю Абдикеримулы орден «Курмет».

Генерал-майор милиции Женисбай Султанов много лет проработал в органах внутренних дел, в годы независимости руководил департаментом, внес большой вклад в развитие правовой системы государства, воспитал не одно поколение руководителей ОВД.

Женисбай Султанов является почетным гражданином Тулькубасского района ЮКО и г. Шымкента, членом Президиума Совета ветеранов ОВД и Национальной гвардии РК и председателем Консультативно-совещательного органа при ДВД ЮКО. Награжден многочисленными наградами, грамотами и медалями, в том числе Благодарственным письмом Президента РК и Почетной грамотой Министра МВД РК.

Кроме того, за добросовестное выполнение служебных обязанностей и обеспечение общественной безопасности приказом МВД РК поощрены 20 сотрудников полиции, в том числе двум полицейским присудили внеочередные звания, трем сотрудникам полиции вручили медаль «За вклад в правоохранительную деятельность», 3- почетной грамотой, 3- нагрудным знаком «Отличник органов внутренних дел», 3- грамотами МВД РК, 3- благодарственным письмом МВД РК и 3 стражам порядка объявили благодарность. Также правами начальника ДВД ЮКО награждены 156 сотрудников полиции.