Жансеит Туймебаев: Склады стабфонда ЮКО отвечают всем современным требованиям

Необходимо не допустить роста цен на продовольственные товары в зимнее время. С этой целью стабфонд должен принять соответствующие меры и подготовить достаточный запас основных продуктов, потребляемых населением во избежание роста цен. Об этом в Шымкенте, в ходе осмотра складов стабфонда ЮКО, сообщил глава региона Жансеит Туймебаев.

Отметим, что стабилизационный фонд приступил к хранению товаров, необходимых для населения на складах транспортно-логистического центра, открывшегося накануне в Шымкенте. В настоящее время фонд арендует более 4000 квадратных метров складских помещений, где хранятся около 2,5 тыс. тонн продовольственных товаров. Ознакомившись с работой компании, аким области отметил значимость современных складов в стабилизации цен.

«В северных районах страны, из-за поздней зимы и температурных перепадов, на складах товаропроизводителей гниет картофель и морковь. В результате товаропроизводители распродают оптом свой товар. В свою очередь, это может привести к дефициту на рынке некоторых видов продукции, на предстоящий весенний период. Поэтому стабилизационный фонд приступил к хранению товаров на современных складах транспортно-логистического центра, расположенного в городе Шымкенте», — сказал Ж. Туймебаев.

Кроме того, осмотрев арендуемые склады стабилизационного фонда, глава региона дал совет по хранению мяса и мясной продукции.

«Раньше товары стабилизационного фонда хранились на складах советских времен. Из-за не соответствия требований, товары преждевременно портились. И вот теперь в Шымкенте введен в эксплуатацию современный склад и появилась возможность сохранить товары на более длительный срок. На сегодня мы реализуем килограмм картофеля по 85 тенге, моркови – по 80 тенге, а лук — по 50 тенге», — сказал заместитель председателя правления АО «НК «СПК «Шымкент» Маратбек Мирзамуратов.

Стоит отметить, что все товары стабфонда закупаются через торговые биржи с возложением обязательств по их хранению на производителей. Данный механизм позволяет сэкономить средства и исключает риск порчи товаров.

Напомним, что продовольственные товары стабфонда жители Шымкента могут приобрести в торговых сетях города, а также на еженедельных ярмарках. Помимо этого, каждую неделю сотрудники стабфонда выезжают в районы области для участия в ярмарках.

Пресс-служба акима ЮКО