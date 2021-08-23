Министерством сельского хозяйства РК на еженедельной основе ведется мониторинг обеспеченности регионов по 32 основным продтоварам.

Мониторинг учитывает запасы в стабилизационных фондах, в крупных торговых сетях, на складах у поставщиков и перерабатывающих предприятий, сообщает Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.

По оперативным данным регионов на 19 августа текущего года по республике имеются запасы в общем объеме 819 тыс. тонн различных продтоваров, в том числе на предприятиях-производителях – 301 тыс. тонн, на складах – 86,6 тыс. тонн, в торговых сетях – 374 тыс. тонн, в стабфондах – 18,3 тыс. тонн и 495,7 млн. штук яиц.

Указанный объем достаточен в зависимости от вида продуктов от одного до шести месяцев. Необходимо отметить, что имеются достаточные запасы сырья для производства и запасы постоянно обновляются и пополняются.