Жителей ЮКО призывают внести свой вклад в решение проблем земельном вопросе

17 ноября 2017 года между акиматом ЮКО и Департаментом Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Южно-Казахстанской области был подписан меморандум по земельным вопросам.

На основании Меморандума Департаментом в настоящее время проводится внешний анализ коррупционных рисков в сфере земельных отношений, так как наибольшее количество нарушений сроков предоставления государственных услуг зафиксировано в этой сфере.

Для проведения комплексного и всестороннего анализа Департаментом создана рабочая группа. В её состав, помимо работников Департамента и областного акимата, вошли представители палаты предпринимателей «Атамекен», ЦОНа и академического сообщества. Работа будет проводится совместно с сотрудниками управления земельных отношений.

Целью анализа является не наказание государственных служащих, а выявление системных нарушений и выработка рекомендаций по устранению и недопущению их впредь. Это соответствует реализации пятого приоритета Послания Главы государства о необходимости усиления работы по выявлению и искоренению причин и предпосылок коррупции.

Так как земельные вопросы возникают у всех граждан Республики, открыта почта taldau2018@mail.ru , куда каждый сможет направить свои предложения и пожелания до конца января 2018 года.

Обращения граждан будут учтены при подготовке рекомендаций.