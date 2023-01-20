Антикор проведет внешний анализ коррупционных рисков в Шымкенте

Антикоррупционная служба проведет внешний анализ коррупционных рисков в сфере распределения земельных участков под бизнес.

В текущем году особое внимание уделят работе по исключению коррупционных рисков, которые препятствуют развитию бизнеса в регионе.

«Важным составляющим профилактической работы является анализ коррупционных рисков. В этих целях Антикоррупционной службой по городу Шымкент проводится внешний анализ коррупционных рисков в сфере распределения земельных участков под бизнес и их доступность, а также вопросы по подведению инфраструктуры к объектам бизнеса (подключение к сетям)», — говорится в сообщении ведомства.

Об этом рассказал первый заместитель Департамента Жандос Жумабаев. Только в прошлом году в бюджет города поступили 2,4 млрд тенге от продажи земельных участков.

Для обсуждения проблем и недостатков механизмов выдачи земли в «Аntikor ortalyǵy» собрались представители управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений, департаментов государственных доходов, по управлению земельными ресурсами, палаты предпринимателей, филиала НАО «Правительство для граждан», РОО «Әділдік жолы», а также члены Постоянной комиссии по контролю за работой по противодействию коррупции и общественность.

К слову, если у Вас есть конкретная информация, жалобы и предложения относительно деятельности местных исполнительных органов при выдаче земельных участков, Вы можете направить свою жалобу на WhatsApp номер: 8 747 741 7628 или на электронную почту taldau2023.2024@gmail.com.