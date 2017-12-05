Жительница ЮКО построила спорткомплекс для родного села

В Сайрамском районе Южно-Казахстанской области открылся целый спортивный городок, передает информационный сайт khabar.kz.

Его за свой счет построила местная бизнесвумен Турымтай Оразалиева. На создание комфортных условий для занятий спортом ушло 120 миллионов тенге.

На месте старого футбольного поля появилась универсальная игровая площадка. Комплекс включает в себя 2 больших и 2 мини-футбольных поля. А вот в крытом помещении сельские ребята могут оттачивать свое мастерство круглый год.