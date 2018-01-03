3 триллиона тенге составил общий объем валового продукта в ЮКО

В Южно-Казахстанской области по предварительной информации по итогам 2017 года рост валового регионального продукта составил 102% или 3 трлн тенге. Отметим, что данный показатель в 2016 году составил порядка 2,8 трлн тенге, а показатель валового регионального продукта на душу населения области в прошлом году достиг 989 тыс тенге.

Об этом на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель управления экономики и бюджетного планирования Южно-Казахстанской области Арман Сабитов.

По его словам, несмотря на сложившуюся ситуацию в мировой экономике, по итогам 2017 года наблюдается рост основных социально-экономических показателей области.

«В 2016 году доля собственных доходов в общем объеме бюджета составляет 18%, а в 2017 году этот показатель достиг 20%, тем самым увеличившись на 14,4 млрд. тенге. Объем утвержденного на 2017 год бюджета области составил 481 млрд. тенге, в результате уточнений по итогам года он достиг 609 млрд. тенге», — отметил Сабитов.

Вместе с тем, расходы бюджета, направленные на социальную сферу в 2017 году, увеличились на 81,2 млрд. тенге и достигли 384,2 млрд. тенге.

Стоит отметить, что большая часть расходов бюджета в полном объеме направлены на выполнение государственных социальных обязательств. В частности, 48%, то есть 231,4 млрд. тенге направлены на содержание 2 522 учреждений, 44% – на заработную плату и 8% направлены на капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы.

Пресс-служба акима ЮКО