Государственные награды в соответствии с Указом Президента РК вручил заместитель акима области Арман Сабитов.

«За 29 лет независимости наша страна добилась больших успехов, в том числе в сфере медицины. Уровень развития здравоохранения страны зависит от знаний и опыта каждого из вас. На медицинских работниках лежит большая ответственность в борьбе за здоровье и светлое будущее наших граждан.

И доказательство этому — неоценимый труд врачей в борьбе с пандемией, охватившей весь мир», — сказал Арман Сабитов.

На торжественном мероприятии врачи и медицинские работники среднего и младшего звена были награждены орденами «Парасат», «Құрмет», медалями «Ерен еңбегі үшін», «Шапағат», Почетной грамотой РК и грамотой Министерства здравоохранения РК «Құрмет», а также медалью «Еңбек ардагері» и нагрудными знаками «Денсаулық сақтау ісінің үздігі», «Денсаулық сақтау ісіне қосқан

үлесі үшін».

Государственные награды за заслуги перед государственной и общественной службой, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами были также вручены лучшим медицинским организациям региона.