Аскар Мырзахметов получил новое назначение. Указ Президента РК Нурсултана Назарбаева развеял все слухи, которые муссировались в социальных сетях, после снятия Аскара Исабековича с поста главы минсельхоза и с должности заместителя Премьер-министра страны.

«Указом Главы государства Мырзахметов Аскар Исабекович назначен акимом Жамбылской области», – говорится в сообщении на сайте Президента РК.

Он сменил на этом посту Карима Кокрекбаева, который освобожден от должности акима в связи с переходом на другую работу.

Аскар Мырзахметов родился 1 октября 1962 в городе Чимкент. Окончил Алматинский зооветеринарный институт, целевую аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института животноводства. По образованию – зооинженер, кандидат сельскохозяйственных наук. В разные годы работал первым вице-министром сельского хозяйства Республики Казахстан, министром сельского хозяйства, чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан, акимом Южно-Казахстанской области, первым заместителем председателя партии «Нур Отан».

С 2016 года по декабрь 2017 года – заместитель Премьер-Министра РК, министр сельского хозяйства.