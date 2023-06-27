Покупать билеты на поезда казахстанцы будут по новым правилам

Успеть до отбытия. В Казахстане вступили в силу новые правила продажи билетов на железнодорожное сообщение.

В министерстве индустрии и инфраструктурного развития внесли изменения в правила продажи билетов на железнодорожные перевозки. Так, изменилось время продажи билетов на пригородные поезда, теперь оно составляет от 10 до 1 дня до отправления поезда.

«На пассажирский поезд не менее чем от 45 до 1 суток до отправления поезда с пункта формирования или оборота пассажирского поезда, вагонов беспересадочного сообщения, с промежуточной станции в зависимости от режима продажи или наличия мест. Ранее этот срок составлял от 45 суток и до отправления поезда«, — говорит Нариман Дюсекеев, пресс-секретарь АО «Пассажирские перевозки».

Если раньше пассажиры могли приобрести билет на поезд за 5 минут до его отправления, то по новым правилам продажа билетов прекращается за 10 минут до отправления поезда. Если вы едете с пересадкой, то купить или переоформить билет можно с учетом разницы не менее 1 часа между временем прибытия и отправления со станции. Раньше разница составляла не менее 3 часов.

Правда, купить или обменять билет вплотную перед выездом, особенно в летнее время, вряд ли получится. В самом разгаре сезон отпусков, поэтому многие билеты на поезда уже выкуплены.

«Мы едем в Астану, берем билеты всегда заранее, иногда за три месяца. Потому что потом билетов не найдешь, их быстро раскупают, особенно летом», — говорит жительница Шымкента.

«Я заранее беру, потому что потом достать тяжело, билетов не бывает», — говорит покупательница.

Именно поэтому билеты стоит покупать заранее. Сделать это можно как в кассах — за 45 дней до отправления поезда, либо онлайн. К слову, теперь в электронном билете будет указываться серия или номер проездного документа.