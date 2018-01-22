Еще одного журналиста подозревают в совершении тяжкого преступления в ЮКО

В Южно-Казахстанской области задержали еще одного местного журналиста — Анаркуль Сулееву, которую подозревают в совершении преступлений по трем статьям УК РК, в том числе распространении материалов порнографического характера, передает Today.kz.

По версии следствия, Сулеева и трое ее знакомых якобы с целью скомпрометировать некоего Таскараева напоили его алкоголем, а затем, удерживая мужчину на съемной квартире и используя его невменяемое состояние, раздели и сфотографировали его, чтобы затем выложить компрометирующие снимки в Интернет. После этого раздетого мужчину они, якобы, доставили домой и на глазах у соседей фиксировали происходящее на камеру.

Таким образом, задержанной инкриминируют три статьи УК РК: пункт 1 части 2 статьи 125 «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору», пункт 1 части 2 статьи 293 «Хулиганство» и статью 311 «Незаконное распространение порнографических материалов или предметов».

По делу также проходят журналисты Багила Кадырбаева и Хабидин Рахманбердиев.

В областном суде ЮКО информацию подтвердили.

«Преступление было совершено год назад. Тогда уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления, но по просьбе жены потерпевшего дело возобновили. Собраны все доказательства», — рассказал судья областного суда ЮКО Буркит Байдуллаев.

Известно, что потерпевшим является пожилой сельский мулла, который, находясь в алкогольном опьянении, предстал обнаженным на глазах у собравшихся односельчан. Видео, опорочившее честь истца, злоумышленники разместили в Интернете, взбудоражив соцсети.