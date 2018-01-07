Естественный прирост населения Южного Казахстана снизился на 5 %

В Южно-Казахстанской области естественный прирост населения за год снизился на 5 %, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2017 году в области зарегистрировано 78510 рожденных и 15263 умерших», — сообщила руководитель отдела обеспечения и контроля за РАГС департамента юстиции ЮКО Шахаризаде Досанова.

Это значит, что естественный прирост населения Южного Казахстана за 2017 год составил 63247 человек, что на 5 % ниже, чем в 2016 году. В прошлом году, согласно демографическому ежегоднику регионального департамента по статистике, он составлял 66794 человека, в 2015 — 66872, а в 2014 — 67047 человек.

В то же время растет отрицательное сальдо миграции: в 2015 область покинуло на 13907 человек больше, чем прибыло, а в 2016 — уже на 29029 человек больше.

Всего население ЮКО к ноябрю 2017 года перевалило за 2 миллиона 918 человек.