Около 300 младенцев родилось в новогоднюю ночь в ЮКО

В первый день нового года в Южно-Казахстанской области появились на свет около 300 малышей, передает МИА «Казинформ».

По словам врачей областного перинатального центра №2, в эту новогоднюю ночь в регионе оказалось намного больше рожениц, чем обычно. Только в их центре родились 17 детей.

У Аксауле Даулетовой это уже третий ребенок. Молодая мама уверена, что появление на свет малыша — это самый лучший подарок на свете.

«Это мой третий ребенок. У нас есть еще двое детей. Первые были близнецы. Малышка чувствует себя хорошо. Большое спасибо врачам. Пусть население нашей страны растет с каждым годом», — сказала жительница Шымкента Аксауле Даулетова.