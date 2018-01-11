Facebook ищет казахскоязычного специалиста

Крупнейшая социальная сеть в мире Facebook ищет специалиста по рынку, знающего казахский язык и имеющего глубокие познания в культуре и обычаях Казахстана и Центрально-Азиатского региона, пишет abctv.kz.

В посте, который компания разместила на своей официальной странице, сообщается, что успешный кандидат будет работать непосредственно с командой, которая занимается исследованием рынка Казахстана. Местом работы будет офис в городе Дублин в Ирландии.

В рамках своих обязанностей кандидат будет отвечать на запросы от пользователей из Казахстана, проверять сообщения на предмет оскорбительного контента, оказывать поддержку пользователям и решать возникающие проблемы с аккаунтами. Он должен прекрасно владеть казахским и английским языками, быть в курсе последних событий в Казахстане и того, как обычно ведут себя именно казахстанские пользователи Facebook.

Айсауле Байгазина