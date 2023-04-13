Шымкентцев приглашают на работу в ДП Астаны с оплатой жилья

В Астане батальон патрульной полиции объявляет набор на вакантные должности.

Требуются мужчины в возрасте до 30 лет, ростом не ниже 1 метра 75 сантиметров, с высшим образованием «Юриспруденция».

Подходящим сотрудникам готовы создать все комфортные условия. В частности:

оплата квартирных на сотрудника и его членов семьи, на одного человека полагается 83 052 тенге ежемесячно. В случае если у мужчины трое детей и супруга, квартирные выплачиваются на всех членов семьи, то есть 5*83052=415 260 тенге помимо заработной платы.

полный соцпакет;

выход на пенсию в возрасте 48 лет;

карьерный рост, премии.

По всем вопросам обращаться по номеру телефона 8 707 290 94 94.