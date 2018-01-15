Как изменится оклад учителей, объяснили в Минобразования

Новая система увеличения оплаты труда учителей будет учитывать уровень квалификации. Изменение окладов и надбавок учителей школ будет проходить по графику, сообщила вице-министр образования и науки Казахстана Бибигуль Асылова, пишет sputniknews.kz.

«Увеличение заработной платы учителей будет зависеть от перехода на обновленное содержание учебных программ. У нас есть соответствующий график, который утвержден госпрограммой по развитию образования и науки до 2019 года. У учителя со стажем 15 лет с первой категории на уровне города надбавка составит 24 тысячи тенге, на селе – 25 тысяч 860 тенге. Но это при полной учебной нагрузке и соответствии категории», — сообщила Асылова на пресс-конференции в правительстве.

Также, по ее словам, будет введена система доплат для учителей, которые будут учитывать уровень квалификации и категории. Доплата в зависимости от подтвержденной квалификации будет составлять от 20 до 50%.

«Должностной оклад составляет 56 тысяч тенге — это у учителя со стажем три года без категории. Есть еще ряд надбавок и доплат, например, за проверку тетрадей. Надбавка за обновленное содержание будет составлять 16 тысяч тенге для города и 21 тысячу тенге — для села. То есть, средняя заработная плата такого специалиста в среднем составит порядка 96 тысяч для города и 105 тысяч на селе. Если специалист сдаст квалификационный тест, то у него значительно увеличится надбавка», — добавила вице-министр.

В целом, по ее словам, при изменении параметров бюджета планируется выделить порядка 67 миллиардов тенге, будет сделан перерасчет для учителей.

Девятого января, выступая с заявлением по посланию народу Казахстана, глава государства Нурсултан Назарбаев заявил, что должностные оклады учителей, прошедших обучение в рамках обновленного содержания учебных программ, вырастут от 30 до 50%, в зависимости от подтвержденной квалификации.

На заседании правительства премьер-министр страны Бакытжан Сагинтаев дал поручения по исполнению задач, сказав, что в сфере образования уполномоченному ведомству совместно с Минтруда, министерством национальной экономики, министерством финансов и акимами регионов необходимо принять меры по повышению с 1 января 2018 года на 30% должностного оклада учителей первых, вторых, пятых и седьмых классов, которые перешли на обновленное содержание. С 1 сентября, по его словам, дополнительно увеличится должностной оклад для учителей третьих, шестых и восьмых классов.

По информации вице-министра, на 1 января 2017 года заработная плата в системе образования по стране составляла в среднем 99 тысяч тенге. С учетом увеличения заработной платы учителей, перешедших на обновленное содержание, средняя зарплата в системе образования увеличится до 130-140 тысяч тенге.