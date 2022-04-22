Учителям, которые отправятся в глубинку, будут платить 790 тысяч в месяц

Учителей которые согласятся обучать детей в глубинке будут стимулировать зарплатой.

Учителям, которые переедут в глубинку, где не хватает квалифицированных кадров, будут платить почти 800 тысяч тенге в месяц. Правительство определило четыре области с наибольшим дефицитом кадров — Туркестанская, Атырауская, Мангистауская и Алматинская. На эту программу в республиканском бюджете заложили 3 миллиарда 900 миллионов тенге. К новому учебному году Минобразования определит две тысячи учителей, которые разъедутся по регионам.

«По законодательству оплачивать жильё и комуслуги мы можем только из местного бюджета. Для того чтобы не нарушать законодательство, мы решаем этот вопрос через зарплату. Учитель, переезжающий в проблемный регион, получит в сентябре около 790 тысяч тенге. Из них около 140 тысяч – коммунальные расходы, а остальные 650 тысяч – это зарплата учителя«, — говорит Асхат Аймагамбетов, министр образования РК.

Тогжан Мустафина, учитель русского языка с 20-летним стажем, говорит, адаптироваться и обживаться на новом месте будет сложно. Такие условия скорее подойдут для молодых учителей и преподавателей без собственного жилья.

«Естественно учитель сдает экзамены, тесты, повышение квалификации, идет надбавка к зарплате, если мы поедем у нас будет разница тысяч в 200, и за 200 тысяч менять все, ехать, мне наверное смелости не хватит», — говорит Тогжан Мустафина, учитель русского языка.

Смелости и желания, нести свет в массы недостаточно. На двойное жалование, смогут претендовать только лучшие специалисты. Их будут отбирать на конкурсной основе. В Туркестанской области учителя, желающие переехать в глубинку, уже нашлись. Соискателям от 29 до 45 лет.

Больше всего не хватает педагогов в Байдибекском районе — 33, Толебийском и Казыгуртском — 24, Мактаральском и Сайрамском -20.

Всего в Туркестанской области не хватает 180 учителей.