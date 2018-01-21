Как шымкентцы купались на Крещение (видео)

«Крещенские морозы» для Шымкента выдались по-настоящему весенними. Столбик термометра днем не опускался ниже 12 градусов со знаком плюс, ночью едва доходило до минус двух. Так что Крещенские купания для горожан стали не такими экстремальными, как для жителей северных регионов страны.

И все традиция троекратного окунания и просто купания в речной воде в Шымкенте уже давно приобрела статус интернациональной. Дело даже не в религии, утверждают шымкентцы, дело в единении и поддержке.

О том, как прошла ночь на истоках Кошкараты, смотрите в нашем видео: