Почти в три раза увеличат количество разрешенных для купания мест

До начала купального сезона в Туркестанской области утонули и погибли 30 человек. Из них 13 — дети. Спасатели призывают население купаться только в специально отведённых местах.

Спасатели сообщают, что купальный сезон в регионе длится с июня по август. Однако в этом году, ещё до начала июня, в Туркестанской области были найдены тела 30 утонувших. Некоторые из них принесло течением из соседней Республики Узбекистан.

Оразгелды Дюйсен, начальник управления гражданской защиты ДЧС Туркестанской области: «С начала года в Туркестанской области зафиксированы 30 случаев утопления. Из них 13 — несовершеннолетние дети. В основном, тела находят в открытых септиках, каналах и ямах. Есть случаи, когда тела приносит из Узбекистана. Из всех этих случаев два случая зарегистрированы как чрезвычайные происшествия во время купания в Жетысайском и Ордабасинском районах».

По данным областного департамента по ЧС, в аналогичном периоде 2024 года утонуло 16 человек. То есть в этом году количество погибших почти в два раза больше. Факты утопления зафиксированы в 10 районах области. Лидирует Ордабасинский район, где погибло 7 человек.

По данным департамента, в этом году тело одного человека из Узбекистана принесло течением в Казахстан через канал. Кроме того, в канал упал автомобиль, в результате чего погибли 4 человека. Есть случаи, когда дети, оставленные без присмотра, падали в септики, каналы, арыки и тонули.

Спасатели считают, что одной из причин роста числа утоплений является нехватка оборудованных мест для купания. В связи с этим, в этом году планируется увеличить их количество с 27 до 70.

Оразгелды Дюйсен, начальник управления гражданской защиты ДЧС Туркестанской области: «Планируется открыть 70 коммунальных пляжей. Также, совместно с местными исполнительными органами, в каждом районе будет установлено в общей сложности 228 каркасных бассейнов. Все бассейны разместят в школьных дворах. Спасатели пройдут у нас обучение. Для многодетных семей и уязвимых групп будут организованы бесплатные купания. Эта работа будет продолжаться всё лето».

В департаменте отмечают, что работа по обеспечению безопасности при купании усилена. Жителей призывают строго соблюдать меры безопасности. Совместно со спасателями, волонтёрами, полицией и местной администрацией проводятся специальные рейды. С начала года проведено 742 таких рейда. В результате 53 человека были оштрафованы на общую сумму около 730 тысяч тенге за нарушение правил безопасности.