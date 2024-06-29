Шымкентцы охлаждаются на берегу реки Кошкарата

Нынешнее лето принесло если и не небывалую, то по крайней мере давно не виданную жару.

Шымкентцы вынуждены разными методами спасаться от палящего зноя. Горожане спасаются под кондиционерами и на берегу единственной реки которая проходит в центре мегаполиса.

Юг страны изнывает от жары. В Шымкенте столбики термометров показывают 40 грудусов, и это только в тени. А истоки реки Кошкарата манят своей ледяной водой. Температура воды здесь составляет около +10…+11 градусов. Купаются и дети и взрослые.

В этом году солнце кажется решило доказать, что оно может печь еще сильнее. Жарко не только на солнце, но и в тени. В такую погоду каждый мечтает окунуться в холодную воду. Но на берегу реки Кошкарата не протолкнуться, можно только ножки помочить.

За безопасностью детей в реке следят спасатели, здесь установлена специальная спасательная вышка.

«У нас летом очень жарко, в офисах спасают только кондиционеры, а сейчас пока у детей каникулы можно выбраться на реку. Вода очень холодная и освежает», — говорит жительница города.

«Вода отличная, очень бодрит и охлаждает. Здесь каждый день собирается много людей», — говорит житель города.

Спасатели напоминают, купаться можно только в специально отведенных для этого местах. При этом не стоит искать прохладу в фонтанах, там можно не только подцепить инфекции но получить удар током.