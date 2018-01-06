Кого казахи никогда не приглашают на торжества?

Казахи издревле славились гостеприимством. Любой казах, отправляясь в путь длиной в сотни верст, не брал с собой еды. Он был уверен — его везде примут и накормят. Такова народная традиция, рассказывает на сайте 365info.kz Бердалы Оспан.

Казахи любого путника воспринимают как «Құдайы қонақ» (гость от Бога). Побывавший в Казахстане в 19 веке поляк Адольф Янушкевич оставил запись:

«Если вдоль экватора поселить казахов, земной шар можно обойти бесплатно»

Известный казахстанский писатель Герольд Бельгер в миниатюре «Сколько гостей у казахов», которая была опубликована в его книге «Казахское слово», писал:

«О гостеприимстве казахов написано исстари. Это феноменальная черта нации. Помню, отец всегда поражался этому казахскому феномену. В военные и послевоенные годы он, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, обслуживал казахские аулы Ибрай, Коктерек, Мектеп, Жана-жол, Каратал, Алка-агаш и два русских поселения Козловка и Карачок. Так вот, в указанных казахских аулах в какой бы дом он ни заходил, его непременно угощали всем, чем бог послал – топленым соленым маслом, айраном, куртом, иримчиком, лепешкой или поджаренной на бараньем сале пшеницей, толченым просом, чаем.

В другие же села отец заезжал со своим харчем – краюшкой хлеба, луковицей, яйцом, солью, которыми подкреплялся в одиночку. Там не предлагали фельдшеру-спецпереселенцу даже кружки воды. Такой контраст».

Принять гостя для казахов всегда не только радость, но и честь. И все же

бывают исключительные случаи, когда некоторых людей казахи не хотят видеть на торжествах,

каковых в казахской жизни огромное множество. Это и «Шілдехана» (той по случаю рождения ребенка), и «Үйлену тойы» (женитьба сына), и «Қыз ұзату тойы» (торжество по случаю замужества дочери), и многие другие.

Бездетным гостям не рады

Это был неписаный закон. И те, кого не приглашали, это знали. Кто же они, неприглашенные на радостные торжества? Это бездетные люди. Почему?

«Қазақтар өте балажан халық» (казахи — народ, души не чающий в детях) — так о своем народе говорят сами казахи. И это правда.

Для любого казаха дети — это символ бессмертия

Казахские семьи издревле многодетны, так как

один ребенок для казахов – это полребенка

Поэтому люди в этом вопросе были суеверными. Как пишет автор книги «Этикет казахов» Ш. Тохтабаева:

«Страх потерять ребенка приводил к рациональным предостережениям, суевериям, различным каноническим и вербальным запретам для родителей. Так, не рекомендовалось ходить в гости с грудным ребенком во избежание сглаза и вирусных заболеваний, запрещалось нажимать на родничок головы младенца, оставлять его в колыбели без присмотра. Эти весьма рациональные этикетные правила соответствуют и современным представлениям».

Традиция не приглашать бездетных на торжества связана с подобными суевериями. Например, плохой приметой считалось присутствие бездетных супружеских пар на свадьбах. Думали, это может оказать отрицательное влияние на будущее молодоженов — у них не будет детей.

«Бездетная» традиция в сказках

Эта традиция берет начало в далекой истории казахского народа. Известный фольклорист Едиге Даригулулы Турсунов собрал немало казахских сказок. В народной сказке «Дудар қыз» («Девушка по имени Дудар») описывается подобный случай:

«Хан объявил всему народу, что будет проводить большой той: «У кого нет сына, тому нет места. У кого нет дочери, тому нет кумыса. Пусть не приходят на той». Но один бездетный богатый человек все же решил пойти на ханское торжество. Наполнив несколько саба (емкость для кумыса, изготовленная из кожи), бай, водрузив их на своих верблюдов, поехал во дворец хана. Но на той его не пустили. Тогда богач, разозлившись, взял нож и распорол все саба, наполненные кумысом».

В народном эпосе «Сайын батыр» приводятся слова одного из героев, бездетного Бозмоная:

Бір перзентке зар болдым,

Сол перзенттің зарынан

Жиын тойға кірмедім

Өтерін дүние білмедім.

Я без ребенка горевал,

День и ночь по нему рыдал.

Никто на той не приглашал,

Что впустую жизнь пройдет, не знал.

Жизнь самого известного поэта-песенника Казахстана Шомишбая Сариева, автора множества текстов популярных песен, таких как «Сәлем саған, туған ел», «Домбыра», «Қарағым-ай», «Сарыарқа», «Аралдан ұшқан аққулар», «Атамекен-ай», «Аққу-сенім», «Жер Ана», «Ән жүрегім туған ел», «Үкілі домбыра», «Дос керек», а также песни «Бозжорға», которая была очень популярна в исполнении группы «На-на», напрямую связана с этой народной традицией.

Мать поэта, Марияш-апа, в своем интервью одному изданию рассказала следующее:

«Дочь Аккыз старше Шомишбая. После нее трое моих детей умерли во младенчестве. Тогда меня перестали приглашать на Шильдехана (той по случаю рождения ребенка). Говорили, что «в ее сердце поселилась темная птица, поэтому у нее все дети умирают».

С рождением будущего поэта все пересуды закончились. Ныне поэту Шомишбаю Сариеву 72 года.

Бердалы Оспан