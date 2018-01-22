Народный банк в свой день рождения подарил шымкентцам ледовые выходные

Народный банк Казахстана отметил свой день рождения необычным способом. В честь юбилея — а в этом году банку исполняется 95 лет — был дан старт праздничным мероприятиям и акциям. Так, на прошедших выходных шымкентцам предоставили возможность бесплатного посетить ледовый каток во дворце спорта «Муз Сарайы».

Руководство Народного банка Казахстана делится праздничным настроением с жителями страны. В честь 95-летнего юбилея финансовой организации по всему Казахстану прошли необычные акции. Так, шымкентцы смогли бесплатно посетить дворец спорта «Муз Сарайы».

С плюсовой температурой за окном, погружение в настоящую зимнюю сказку стало для горожан приятным сюрпризом. Поздравили юбиляров юные фигуристы и хоккеисты. Юные спортсмены показали настоящее мастерство на льду.

Алим Темирхан: «Я уже давно катаюсь, 4 года на льду. Мне очень нравится выступать, получать первые, вторые места. А сегодня вообще здорово! Так хорошо, что банк устроил такую акцию, спасибо большое за возможности!»

После торжественного открытия на лед вышли горожане. Малыши и взрослые, профессионалы и те кто на льду впервые — арена ледового дворца вмещает одновременно триста человек. Некоторым даже пришлось встать в очередь — каток не смог вместить в себя всех желающих бесплатно покататься на льду.

Мадина Алиева, жительница г. Шымкента: Я никогда своих детей не приводила на лед. Сегодня в первый раз, всем так весело! Народному банку только процветания и очень хочется, что такие акции для шымкентцев проводили бы чаще!»

Айдана Аманова жительница г. Шымкента: «Благодарим банк за такую возможность покататься на льду! Несмотря на то, что город Шымкент очень солнечный и теплый, люди любят лед, поэтому сегодня можно увидеть много людей, и все очень счастливы!»

Бесплатные катания на льду — не единственный подарок от Народного банка, обещает директор областного филиала. Дальше акции будут только интереснее.

Дербысалы Жетписбаев, директор ЮКОФ АО «Народный банк Казахстана»: «Этим мероприятием мы не будем ограничиваться, будут акции в области науки, образования и искусства. Преглашаю всех и благодарю всех за оказанное доверие, желаю всем крепкого здоровья и достатка!»

Юбиляр — «Народный Банк Казахстана» — лидер среди розничных банков в Казахстане по самой большой базе клиентов и сетью распространения. За период своей работы банк постоянно развивается, предлагая широкий спектр услуг своим клиентам.

Анастасия Новикова

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