Председатель правления Народного банка Казахстана Умут Шаяхметова в интервью журналистам рассказала о планах выхода на рынок Узбекистана, сообщает podrobno.uz

– Умут Болатхановна, ранее вы уже заявляли, что хотели бы открыть представительство в соседней стране (Узбекистане). На какой стадии данный проект?

– Этот план у нас развивается на полных парах. Как вы знаете, недавно Нацбанк подписал межправительственное соглашение с Узбекистаном, в рамках которого были приняты меры, позволяющие отечественным банкам открывать дочерние представительства в этой стране. В настоящее время мы находимся на стадии подачи разрешительных документов в регуляторы Казахстана и Узбекистана.

Кроме этого, мы уже сформировали часть правления новой структуры. Дело в том, что, когда подаешь документы, необходимо уже сформировать совет директоров.

– Когда думаете запустить «дочку»?

– Считаю, что мы должны открыться до конца 2018 года.

– Чего вы ждете от соседнего рынка?

– Конечно, Казахстан намного более развит, чем Узбекистана. Но у этой страны есть огромный потенциал. В первую очередь это численность населения.

Во-вторую очередь финансовый рынок в этом государстве находится в стадии возрождения, поэтому есть возможность наращивать активы, доходы, клиентов и сам бизнес с сотнями процентов в год. Поэтому мы очень оптимистично смотрим на этот рынок.

– Какие рынки вам еще были бы интересны, кроме Узбекистана?

– Пока другие ниши не рассматриваем. В свое время, в 2008 году, Halyk Group открыл дочерний банк в Монголии, а уже в момент финансового кризиса его закрыли.

На сегодняшний день среди всех банков СНГ только Народный и ВТБ активно присутствуют во многих странах. У нас есть представительства в пяти странах – Казахстан, Россия, Кыргызстан, Таджикистан, Грузия и скоро будет Узбекистан. Наш общий объем активов составляет до $26 млрд.