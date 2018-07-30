АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» сообщают, что 28 июля 2018 года был подписан передаточный акт по состоянию на 27 июля 2018 года, передает Tengrinews.kz.

Указанный передаточный акт является юридическим оформлением факта передачи Народному Банку всего имущества, всех прав и обязательств Казкоммерцбанка в рамках добровольной реорганизации Народного Банка и Казкоммерцбанка в форме присоединения Казкоммерцбанка к Народному Банку.

«Мы завершили большой процесс, который длился более полутора лет, начиная со вступления в переговоры, процедуры due diligence (комплексной финансовой проверки) предшествующей приобретению акций Казкоммерцбанка, совершения самой сделки и, наконец, последующей интеграции и объединения двух банков.

Все мероприятия по переходу Народного Банка и Казкоммерцбанка на единую технологическую платформу завершены в полном соответствии с графиком. Наступает новый этап в истории Народного Банка и всего финансового сектора Казахстана. Миллионы клиентов доверяют Народному Банку, и мы будем прилагать все усилия, чтобы оправдать их ожидания», — прокомментировала итоги интеграции председатель правления Народного Банка Умут Шаяхметова.

Решения об утверждении передаточного акта были приняты 26 июля 2018 года на внеочередном общем собрании акционеров Народного Банка, внеочередном общем собрании акционеров Казкоммерцбанка и совместном общем собрании акционеров Казкоммерцбанка и Народного Банка.

В соответствии с решениями акционеров было размещено 758 687 723 простых акций Народного Банка среди акционеров Казкоммерцбанка (за исключением Народного Банка) в обмен на простые акции Казкоммерцбанка.

Таким образом, процесс передачи Казкоммерцбанком всего имущества, всех прав и обязательств Народному Банку завершен. Этому предшествовало получение предварительного разрешения Национального Банка Республики Казахстан.

Также Народный Банк и Казкоммерцбанк завершили все необходимые технологические работы, в результате которых клиенты Казкоммерцбанка и Народного Банка теперь могут обслуживаться во всех филиалах и отделениях Народного Банка. Дочерние организации Казкоммерцбанка становятся дочерними организациями Народного Банка.