Женщины Казахстана смогут получить 10 млн тенге на развитие бизнеса.

Казахстанские женщины смогут получить до 10 миллионов тенге в качестве кредита на развитие бизнеса. При этом на привлекательных условиях – по очень низкой ставке – 5% годовых. Такую программу поддержки женского предпринимательства предложил Народный банк совместно с НПП и Советом деловых женщин, сообщил nur.kz

Как пояснила директор департамента продаж малого и среднего бизнеса Народного банка Альфия Жексенбай, на сегодняшний день на рынке это самая низкая ставка по кредитованию. Всего на программу выделен пул в размере 1 миллиарда тенге, учитывая, что максимальная сумма кредита – 10 миллионов, получить его смогут не менее ста человек. Успеть сделать это нужно до конца 2018 года – именно на такой период рассчитана программа. Максимальный срок кредита составляет 7 лет – в этом случае ставка составит 7% годовых.

Представители банка будут тщательно проверять, действительно ли женщина, обратившаяся за кредитом, является владелицей, акционером бизнеса, и, главное, его активной участницей.

Кроме того, желателен опыт ведения бизнеса минимум полгода – это еще одно условие получения кредита.

«Важно понимать, что это социальный, но не благотворительный проект. Мы выдаем бизнес-кредит, который потом нужно погасить. Взять кредит в банке — всегда очень серьезное решение. Как правило, успешные предприниматели начинают бизнес с вложения собственных средств в малых объемах, и только потом, действуя методом проб и ошибок, приходят за банковским кредитом», — рассказывает Альфия Жексенбай.

Однако есть много женщин с богатым профессиональным опытом работы в той или иной сфере бизнеса и стремлением открыть собственный бизнес по этому же профилю. У таких — есть все шансы на финансирование. Например, опытный администратор заведения общепита может подать заявку на кредит для открытия собственного кафе.

«Относительно сфер деятельности ограничений не предусмотрено. Это могут быть торговля, салоны красоты, аптеки, заведения общепита, кулинарии, это может быть даже приобретение техники, которая впоследствии будет сдаваться в аренду», — говорит директор департамента.

В качестве залога банк принимает недвижимость, движимое имущество и денежные сбережения, например, депозит, но в случае, если стоимость имущества не покрывает сумму кредита, помочь с залогом может фонд «ДАМУ» со своей программой для начинающих предпринимателей – фонд гарантирует до 85% от суммы кредита. Таким образом, предпринимательнице достаточно будет обеспечить лишь 15-20% от суммы кредита в качестве залога. Это позволит получить кредит и тем женщинам, у которых не достаточно собственного залогового имущества.

Еще одна важная деталь – Халык банк может рефинансировать микрокредит, полученный в другом банке, если задолженность – не проблемная. На тот случай, когда женщина уже кредитуется в Народном банке и хочет получить еще один заем, будут произведены расчеты – сможет ли она погашать оба кредита.

«Если мы поймем, что кредитная нагрузка слишком высокая, а дополнительный кредит не поможет увеличить выручку в ее бизнесе, то банк пояснит какие риски в этой связи могут ожидать предпринимателя. Ведь наша задача, чтобы бизнес клиента был стабильным и устойчивым и успешно работал», — рассказывает Альфия Жексенбай.

По ее словам, преимуществом при получении кредита будет и прозрачность финансовых показателей. Если предпринимательница использует расчетно-кассовое банковское обслуживание, зарплатный проект, POS-терминалы, ведет корректный учет — то есть, может подтвердить доходы официально, ей проще получить этот кредит.

Альфия Жексенбай рассказала и о том, почему банком решено было поддержать именно женское предпринимательство.

«Женщинам намного сложнее. Есть и ментальные барьеры, и обязанностей у женщины больше, чем у мужчин. Поэтому мы думаем, что у «представительниц прекрасного пола» должно быть чуть больше возможностей чтобы раскрыть свой потенциал и попробовать себя в другой социальной роли. Многим женщинам это позволяет превратить в бизнес свое любимое занятие Есть еще один нюанс – женщины более аккуратны, дисциплинированны, они ответственно подходят к графику платежей, оформлению документов и прочим вещам. Для нас, банкиров, это очень важно, потому мы решили это поощрять», — сказала директор департамента продаж малого и среднего бизнеса.

Для того, чтобы получить кредит по программе Народной банка, предпринимательницам нужно зарегистрироваться в НПП в своем регионе и подать заявку.